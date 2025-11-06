Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ "Мадяра".
Дивіться також Понад 1100 окупантів і 15 артилерійських систем: втрати ворога на 6 листопада
Що відомо про атаку ЗСУ на російську базу у Донецьку?
Росіяни розмістили базу зберігання "Шахедів" просто на території Донецького міжнародного аеропорту.
Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про її знищення 6 листопада.
Це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра". Підготовка до неї тривала кілька місяців.
Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі (6 листопада 2025 – 24 Канал) було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України,
– написав Мадяр.
На опублікованих кадрах видно потужні вибухи та загоряння.
Обережно, нецензурна лексика! ЗСУ знищили російську базу у Донецьку: дивіться відео
Втрати Росії: останні новини
Партизани знищили кілька десятків локомотивів та системи їхнього електроживлення, які використовувались для постачання техніки та боєприпасів на фронт.
ССО України знищили частину оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у Курській області Росії.
Українські сили оборони вперше збили новий російський розвідувальний дрон "Князь Вєщий Олег" на Слов'янському напрямку. Начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Ростислав Ящишин в коментарі 24 Каналу наголосив, що це важливе ураження.