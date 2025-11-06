Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача СБС ЗСУ "Мадяра".

Дивіться також Понад 1100 окупантів і 15 артилерійських систем: втрати ворога на 6 листопада

Що відомо про атаку ЗСУ на російську базу у Донецьку?

Росіяни розмістили базу зберігання "Шахедів" просто на території Донецького міжнародного аеропорту.

Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про її знищення 6 листопада.

Це була спільна операція ССО, РВіА та бригадної розвідки 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра". Підготовка до неї тривала кілька місяців.

Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі (6 листопада 2025 – 24 Канал) було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України,

– написав Мадяр.

На опублікованих кадрах видно потужні вибухи та загоряння.

Обережно, нецензурна лексика! ЗСУ знищили російську базу у Донецьку: дивіться відео

Втрати Росії: останні новини