Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Дивіться також Чартери, ескорт і казино: як виробник російської зброї витрачає мільйони на розваги в Європі (18+)
Скільки росіян загинуло сьогодні?
Відповідно до даних Генштабу ЗСУ, за попередній день Сили оборони ліквідували 1170 ворогів.
Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:
- танків – 1 ;
- бойових броньованих машин – 2;
- артилерійських систем – 13;
- РСЗВ – 13;
- засобів ППО – 1;
- літаків – 0;
- гелікоптерів – 0;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248;
- кораблів/катерів – 0;
- підводних човнів – 0;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65;
- спеціальної техніки – 2.
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Новини про знищення російських солдатів
- Ті окупанти, які вимахували триколором у Вовчанську, вже вирушили до пекла. Їм допомогли бійці 57 окремої мотопіхотної бригади та авіація.
- За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, політичного експерта Олександра Мусієнка в ефірі 24 Каналу, зараз ворог може тільки компенсувати поточні втрати. Але більше залучити людей до війська йому не вдається.
- Після потужних вибухів у Донецьку стало відомо про ліквідацію бази зберігання і запуску "Шахедів". Операцію готували кілька місяців.