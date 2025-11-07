Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Чартери, ескорт і казино: як виробник російської зброї витрачає мільйони на розваги в Європі (18+)

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Відповідно до даних Генштабу ЗСУ, за попередній день Сили оборони ліквідували 1170 ворогів.

Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:

танків – 1 ;

бойових броньованих машин – 2;

артилерійських систем – 13;

РСЗВ – 13;

засобів ППО – 1;

літаків – 0;

гелікоптерів – 0;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248;

кораблів/катерів – 0;

підводних човнів – 0;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65;

спеціальної техніки – 2.



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Новини про знищення російських солдатів