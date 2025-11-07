Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Скільки росіян загинуло сьогодні?

Відповідно до даних Генштабу ЗСУ, за попередній день Сили оборони ліквідували 1170 ворогів.

Актуальна статистика Генштабу про втрати росіян:

  • танків – 1 ;
  • бойових броньованих машин – 2;
  • артилерійських систем – 13;
  • РСЗВ – 13;
  • засобів ППО – 1;
  • літаків – 0;
  • гелікоптерів – 0;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 248;
  • кораблів/катерів – 0;
  • підводних човнів – 0;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65;
  • спеціальної техніки – 2.


Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Новини про знищення російських солдатів

  • Ті окупанти, які вимахували триколором у Вовчанську, вже вирушили до пекла. Їм допомогли бійці 57 окремої мотопіхотної бригади та авіація.
  • За словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, політичного експерта Олександра Мусієнка в ефірі 24 Каналу, зараз ворог може тільки компенсувати поточні втрати. Але більше залучити людей до війська йому не вдається.
  • Після потужних вибухів у Донецьку стало відомо про ліквідацію бази зберігання і запуску "Шахедів". Операцію готували кілька місяців.