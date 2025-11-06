З початком повномасштабної війни Росія почала вкладати величезні кошти у власний військово-промисловий комплекс. Безліч компаній отримали від держави досі небачені за обсягом замовлення та додаткове фінансування. Проте подекуди застаріле обладнання, обмежений доступ до сучасних технологій внаслідок санкцій, ударів Сил Оборони, а також складна ситуація в економіці підривають процес постачання до армії країни-агресорки всього необхідного. Держава сплачує заводам за виконання контрактів без урахування інфляції, тож безліч підприємств працюють у збиток та опинилися на межі банкрутства. Кількість судових позовів до виробників озброєння з боку міноборони Росії зростає експоненційно разом зі статистикою невиконаних вчасно держзамовлень.

Втім, у 2025 році деякі російські чиновники та бізнесмени, що працюють на ВПК країни-агресорки, буквально не вилізають з казино у Ніцці та Монако. Приватними рейсами літають до Майорки, та й взагалі живуть на широку ногу. Вони не перебувають під санкціями, їх в'їзд до країн ЄС аж ніяк не обмежений, а найбільша війна у Європі з часів Другої світової стала для них своєрідним трампліном до нових можливостей.

Як розробники критичних для російського флоту виробів вільно подорожують країнами Заходу та витрачають мільйони доларів на предмети розкоші, можна побачити на прикладі такого собі Віталія Аксьонова-Шабловського, заступника генерального директора з питань держоборонзамовлення та зовнішньої торгівлі ЗАТ "НПК "Пуск". 24 Канал проаналізував документи про діяльність та збагачення "дворянської родини" власників підприємства, отримані від приватної розвідувальної компанії Dallas. Про те, як живуть зброярі, що опинились поза полем зору європейських інститутів, і як працює один з виробників ключових для військово-морських сил систем, читайте у матеріалі.

Читайте та розповсюджуйте цей текст англійською

Чому "НПК Пуск" критично важливий для російських ВМС?

Закрите акціонерне товариство "Науково-виробничий комплекс "Пуск" – приватна компанія та серйозний гравець на ринку російського озброєння. З 1992 року підприємство займається здебільшого виготовленням візирів, які встановлюють на всі військові кораблі країни-агресорки.

Андрій Риженко, капітан 1-го рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, у коментарі 24 Каналу пояснив, що ці прилади є додатковими до радіотехнічних виробів цілевказання та стрільби, та допомагають морякам прицільно вести вогонь з, як правило, артилерійських установок.

Якщо, наприклад, виходить з ладу радіолокаційна станція судна, то розрахунки можуть вести вогонь через візир. До речі, найчастіше ці вироби потрібні для ведення вогню по невеликих об'єктах на поверхні моря. Майже 20 років росіяни встановлюють такі системи на всі кораблі, які будуються. Крім того, їх активно використовують на великих катерах, що не мають власної системи РЛС,

– зазначив Риженко

Тобто візири допомагають російським кораблям виживати зокрема й під час атак безекіпажних надводних апаратів. Та й взагалі вони є вкрай важливим елементом захисту будь-якого судна ВМФ Росії.

Власником "Пуску" є такий собі уродженець Львова 75-річний Володимир Віталійович Аксьонов. Частками у цій компанії володіють його дружина Тетяна Дмитрівна Аксьонова-Шабловська, а також їхній син Віталій та донька Людмила. Інших акціонерів у компанії немає, тож родина бізнесмена фактично одноосібно контролює підприємство, в якого Росія закуповує виробів на мільйони доларів.

За даними Manticore:

Володимир Аксьонов має паспорт №4005/745502, виданий 19 жовтня 2005 року 64 відділом міліції Кіровського району Санкт-Петербурга.

Тетяна Аксьонова-Шабловська – паспорт №4015/500823, виданий 26 травня 2016 року ТП №139 відділу УФМС Росії по Санкт-Петербургу та Ленінградській області у Центральному районі Ленинградської області у Центральному районі Санкт-Петербурга.

Людмила Аксьонова-Шабловська – №4015/500861, виданий 27 травня 2016 року ТП 139 УФМС Росії по Центральному району Санкт-Петербурга та Ленінградській області.

Віталій Аксьонов-Шабловський – №4015/500809, виданий 26 травня 2016 року ТП 139 УФМС Росії по Центральному району Санкт-Петербурга та Ленінградській області.

Постійними замовниками багатофункціональних візирів та оптико-електронної системи управління стрільбою, їх комплектуючих та обслуговування є безліч підприємств, що належать до виробництва суден російських флотів. А також ФСБшники, які здійснюють морське патрулювання у Чорному та Азовському морях.

Яхти, дорогі авто і нерухомість у Криму: як виробник візирів збагатився завдяки Франції?

Оскільки Росія ще до початку війни з Україною активно модернізовувала свої кораблі, замовлень у "Пуску" було чимало, тож і грошей на рахунки компанії завжди надходило багато.

Втім, найбільше збагачення, за даними приватної розвідувальної компанії Dallas, Аксьоновим-Шабловським приніс 2015 рік. Саме на цей час припали "штрафні" виплати від Франції за відмову від поставки вертольотоносців типу "Містраль". Згідно з контрактом, Париж мав побудувати для Росії кораблі, тоді як обладнання та озброєння на них мали встановити російські компанії. "НВК "Пуск" був у переліку постачальників виробів на вертольотоносці. Тож коли Франція виплатила Москві відступні за розрив контракту, Аксьонов та його родина отримали задарма десятки мільйонів долларів.

Не можна сказати, що до такої компенсації власники компанії були бідними, але завдяки щедрим французам власники "Пуску" докорінно змінили своє життя: поновили автопарки, де й без того стояли Porsche, Audi, Mercedes та Rolls-Royce. Крім того, у 2015 році вони придбали майже цілий поверх у дороговартісному житловому комплексі в окупованому кримському Партеніті.



Аксьонови-Шабловські у підсумку купили 6 квартир на 6 поверсі, однак їхня приблизна вартість не відрізнялася від прорахунку на скриншоті / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

У перепланування, ремонти та меблювання для цієї нерухомості вклали майже повну її вартість, проте для героїв цього розслідування це не становило жодної проблеми.



План апартаментів, які належать родині Аксьонових-Шабловських у Криму / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

А згодом для комфортного відпочинку на окупованих українських землях додали ще й яхту за 670 тисяч доларів.



Як же без яхти? / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Зрозуміло, що лише купівлею автівок та нерухомості на окупованих українських територіях Аксьонови-Шабловські аж ніяк не обмежувалися. Ба більше, величезні суми на рахунках настільки запаморочили членів родини виробників візирів, що вони почали шукати у себе дворянські коріння.



Які ж мільйонери без дворянства? / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

На те, щоб знайти у своїй родословній пращурів із таким статусом, Аксьонови-Шабловські витратили не один мільйон рублів. Зрозуміло, їх пошуки мали успіх, і родині довелося витрачатися ще й на розробку сімейного герба. Втім, від усіх цих витрат новоспечені "дворяни" аж ніяк не збідніли, оскільки "Пуск" приносив їм багато прибутків.

Аксьонови-Шабловські мають "прокладку" між "Пуском" та мінобороною

Крім того, у власності родини є ще одна компанія – ЗАТ НПК "АксАн". Основним її видом діяльності є оренда та управління нежитловим майном, і вона дійсно керує численними об'єктами нерухомості Аксьонових. Проте заробляє ця фірма зовсім по-іншому: у її додаткових КВЕДах вказані виробництво різноманітного обладнання, а також засобів зв'язку.



КВЕДи ЗАТ НПК "АксАн" / Скриншот з російського сайту перевірки контрагентів

Фактично ж це підприємство є прокладкою між "Пуском", родиною Аксьонових та державою. За його допомогою (і не тільки), виробники візирів виводять кошти зі своєї флагманської компанії, а також завищують вартість запчастин для свого ключового продукту.

Як власники виводять кошти з компанії, що нахапалася кредитів

Якщо ж оцінювати стан справ на самому науково-виробничому комплексі, то можна із впевненістю стверджувати, що наразі на горизонті вже проглядаються певні серйозні проблеми: висхідна кредиторська заборгованість та збільшення випадків невиконання своїх зобов'язань з боку замовників.



Фінансові показники компанії за 2019-2021 рік / Скриншот з російського сайту перевірки контрагентів

Певні нюанси із оплатою продукції та послуг "Пуску" можна було спостерігати ще за кілька років до повномасштабного вторгнення. Станом на кінець 2019 року, різноманітні контрагенти були винні компанії Аксьонових понад 554 мільйони рублів.



Перелік боржників перед ЗАТ "НПК "ПУСК" станом на кінець 2019 року / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Проте загалом компанія задекларувала майже 200 мільйонів рублів прибутку. 2020 рік вийшов ще гіршим: лише 25 мільйонів. Натомість у 2021 справи трохи поліпшилися: фінансова звітність "Пуску" сягнула 906,6 мільйона виручки при 158,7 мільйона прибутку.

Натомість інші важливі показники за ці 3 роки продемонстрували суттєве просідання: вже за рік до великої війни підприємство було вкрай залежним від кредиторів, мало обмежені можливості у фінансуванні власної діяльності, а також незначну частку фінансування роботи від стабільних джерел.



Стійкістю ЗАТ "НПК "ПУСК" не відрізнялося / Скриншот з російського сайту перевірки контрагентів

Повноцінно проаналізувати ситуацію на підприємстві станом на 2025 рік фактично неможливо через те, що російські реєстри є закритими. З відкритих джерел можна хіба що простежити наявність арбітражних спорів щодо 72 мільйонів рублів, які "Пуску" не сплатили різноманітні державні компанії. Навряд чи ця сума є критичною для діяльності акціонерного товариства Аксьонових, оскільки Кремль з початком повномасштабного вторгнення буквально накачує військово-промисловий комплекс замовленнями на абсолютно шалені суми.

Втім, одне відомо достовірно: маючи невеликі запаси на фінансування оперативної діяльності підприємства, Аксьонови-Шабловські постійно виводять величезні кошти з рахунків компанії. Тож на безбідне життя власникам компанії вистачатиме ще дуже довго. Хоча б через ту просту причину, що навіть якщо підприємство наближатиметься до банкрутства, витягувати з нього гроші на всілякі забаганки та подорожі Аксьонови-Шабловські будуть без жодних зволікань.

Так, за кошти "Пуску" Аксьонови робили ремонти на всіх об'єктах нерухомості та купляли автівки.



Аксьонов-старший любить розкіш не менше за сина / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Та навіть проплачували страховки не за особисті кошти. Бо офіційні доходи навряд чи змогли дозволити членам родини такі придбання, оскільки на всіх підприємствах вони мали відносно скромні зарплати.

Дивіться файл зі списком ЗАТ "НПК "ПУСК" та зарплатною відомістю за 2023 рік:

Щоб "компенсувати" рідним їх невеликі зарплати, генеральний директор щокілька місяців виписує їм багатомільйонні премії. При цьому сума виплат аж ніяк не залежить від того, яку посаду займає та чи інша людина: власник "Пуску" отримує 11,8 мільйона рублів, як і його донька-дизайнерка, що й на робочому місці майже не з'являється. Стільки ж Аксьонов-старший постійно роздає своїм дружині та сину. Не ображають вони й головну бухгатлтерку.



Премії, що майже у 60 разів більші за зарплати / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Тому зовсім не дивно, що усі члени родини Аксьонових-Шабловських є класичними сибаритами. Бо шалений потік грошей від держави не закінчувався для них ані на секунду. Ба більше, з початком великої війни він лише збільшився.

Світські тусовки, підписки на Onlyfans та дороговартісні ескортниці: як живе Віталій Аксьонов Шабловський?

Чи не найбільша частку витрат з рахунків "Пуску" припадає на подорожі родини Аксьонових. Відповідальність за організацію перельотів на курорти зазвичай бере на себе син засновника компанії Віталій. За період з 2014 по 2022, Аксьонови-Шабловські проводили ледве не більше часу за кордоном, ніж у Росії.

Особливо це стосується молодшого покоління: донька власника акціонерного товариства Людмила разом із чоловіком та дитиною постійно літали до Греції, Туреччини, Таїланду тощо. Втім, у порівнянні з братом вона взагалі вкрай економно ставилася до статків родини, оскільки той міг витрачати десятки тисяч доларів за день. Казино у Ніцці, найдорожчі готелі Європи, поїздки на 5-10 днів то зі своїми сталими партнерками, то з випадковими ескортницями, подарунки дівчатам, зокрема новенькі Porsche – все це було та залишається для нього нормою. Наприклад, своїй тодішній коханці Вікторії Тамаровій, яка наразі володіє приватними дитячими садочками, Аксьонов-молодший у 2014 році купив Macan S.



Авто для коханки за гроші компанії? Не проблема / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

А щоб членам родини вистачало коштів на подібні розваги, вони періодично беруть у “Пуска” позики.



Кількамільйонна позика не завадить компанії, в якої багато кредитів? / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Одним із найулюбленіших зайнять Аксьонова-Шабловського є організація власного дозвілля. У 2021 році мільйонер, якому, за його ж словами, дуже складно знайти справжнє кохання, зареєструвався на Onlyfans та оформив підписки на безліч дівчат. Більшості з них він потім пропонував зустрічі у реальному житті, а фото та відео "візитівок" старанно зберігав у колекції.



Старт зі 150 тисяч – чітка умова Крістіни Гордєєвої / Скриншот з телефону Віталія Аксьонова-Шабловського за 2021 рік

Зустрічається підприємець не лише з ескортницями, але й із відомими у світському житті Санкт-Петербургу та Москви особами. Модельєркою та співзасновницею розпіарених у Росії брендів Autentique та Autentiments Анною Бернштейн, її колегою з компанії 404 NOT FOUND Єленою Феліксовою, тренеркою з йоги Анастасією Гіппе, моделлю Єкатериною Злобіною. А також із численними подругами власної дружини: піарницею та СЕО агенції з комунікацій ONEENO Аліною Соліч (Солтисяк) та її колегою Лілією Аксьоновою, фотографкою Поліною Мануйловою та Анною Івановою.

То ж зовсім не дивно, що діяч є постійним клієнтом лабораторії Helix та приватних венерологів.



Аналізи на хвороби, що передаються статєвим шляхом Аксьонов-Шабловський здає раз на кілька місяців / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Листування з коханками, факти зустрічей із ними, нюдси та повідомлення про бронювання готелей Аксьонов-Шабловський старанно документує та архівовує з маніакальною прискіпливістю. Загалом у його колекції є понад 2 тисячі фото та відео з жінками.

Дивіться фото з особистої колекції Віталія Аксьонова-Шабловського (18+):

Втім, серед всіх коханок підприємця можна однозначно виділити одну – страхову агентку групи "СОГАЗ" Крістіну Храмову, фотобанк із якою постійно поповнюється з 2013 року.

Дивіться фото коханки Аксьонова-Шабловського, що "пережила" і всіх конкуренток, і дружину (18+):

Пояснити таку популярність Аксьонова серед жінок не складно: він має величезні гроші, а також є відомим у тусовці. Безліч разів син засновника "Пуску" потрапляв у світську хроніку Санкт-Петербурга, а з весілля младолігарха й взагалі зробили грандіозний репортаж.



Весілля сина власника "Пуска" коштувало не один десяток мільйонів / Скриншот з видання про світське життя Санкт-Петербурга

Як Аксьонов-Шабловський провозить предмети розкоші до Росії, і до чого тут Фінляндія?

Відомим у тусовці Аксьонов-Шабловський став не лише завдяки постійній присутності на всіляких вечірках. Справа в тому, що віднедавна багатій перекваліфікувався у блогера та галериста. У 2022 році діяч зареєстрував компанію Bad Gallery – онлайн-галерею з виставками особистої колекції мистецьких виробів.



Російська мафія (с) / Скриншот з сайту Bad Gallery

Бренд має власний мерч, аналог ЗМІ про мистецтво, а також регулярно проводить різноманітні заходи для поціновувачів, де його власник виставляє свою колекцію. Остання, треба визнати, дійсно може вразити шанувальників мистецтва: Аксьонов-Шабловський роками скуповує рідкісні набори LEGO, ведмедів японського бренду Medicom Toy, фотографії Рена Ханга, вироби скульптора Деніела Аршама, фігурки Kaws тощо.

Левову частину колекції галерист купив вже після початку повномасштабного вторгнення, а оскільки далеко не всі продавці могли відправляти товари у Росію, діяч використовував фінську компанію Strukta Oy.

У листуваннях із різноманітними галереями колекціонер писав, що робитиме оплату через PayPal (який нібито пішов з країни-агресорки у 2022), а саму посилку отримає його контактна особа в Гельсінкі Ксенія Савіна. У такий спосіб Аксьонов-Шабловський без якихось проблем переправив товарів на сотні тисяч доларів.



Обмеження на торгування з росіянами? Ні, не чули / Фото надане приватною розвідувальною компанією Dallas

Ніцца, Монако, Майорка: де побувала родина російського зброяра за останні роки?

Робота над проєктом Bad Gallery займає в Аксьонова-молодшого чимало часу, однак значно більше уваги він приділяє подорожам. З рідного Санкт-Петербурга до Москви, де в нього запланована зустріч з черговою коханкою, або ж кудись на курорти Європи, які так полюбляють мільйонер, його дружина та друзі.

Лише за останні два роки Аксьонов-Шабловський, його пассія Крістіна (дівоче прізвище Кокшарова), побували в елітних готелях грецького Миконоса, у Монако, Дубаї, Мадриді та на Ібіці. Разом із ними часто літали й друзі дружини та самого Віталія.

Дивіться фото з численних подорожей сина власника компанії російського військово-промислового комплексу:

Загалом після 24 лютого 2022 року Аксьонов-Шабловський та його оточення аж ніяк не стали подорожувати менше. Їм не заважають ані дотичність до Кремлівського ВПК, ані паспорти з двоголовим орлом.

Багатіїв, що отримали мільйони завдяки роботі на посилення ВМС Москви, радо приймають у країнах-членах НАТО та Євросоюзу, проти яких Росія веде вже неприкриту гібридну агресію.



Крістіна Аксьонова-Шабловська у Монако, 2025 рік / Фото зі сторінки дружини мільйонера в інстаграмі

Вони безпроблемно користуються банківськими картками, зупиняються в найдорожчих готелях та відвідують елітні вечірки.

Дивіться відео з тусовки Віталія Аксьонова-Шабловського з дружиною та друзями в ресторані Cova Santa Ibiza у 2025 році:

Війну не зупинити без покараних еліт

Згідно з даними багатьох аналітиків, деякі представники російських еліт хочуть закінчення війни проти України. Цілком ймовірно, що це правда, оскільки не пов'язані з оборонкою компанії зазнають шалених збитків. Втім, чи бажають дотичні до війни крупні підприємці припинення багатомільярдних вливань у держоборонзамовлення? Особливо ті, хто не перебувають під персональними санкціями США та ЄС, можуть вільно подорожувати світом, купляти предмети розкоші та бути жаданими клієнтами європейських бізнесів, ніби їхня країна не веде терористичну діяльність, а вони до неї не дотичні. Навряд Аксьонову-Шабловському та його колегам захочеться, щоб Москва припиняла агресію. Адже їх родичів не відправлять захоплювати зруйновану вулицю в Куп'янську, у їх будинки в елітному садівничому некомерційному товаристві "Репинские усадьбы" не прилетить балістична ракета, а сама війна існує десь далеко й зовсім не заважає вести звичний спосіб життя.

Зрозуміло, що власники ЗАТ "НПК "Пуск" не є глобальними гравцями російського ринку озброєнь та не мають великої ваги у політиці, однак немає жодних сумнівів, що вони разом із багатьма мільйонерами, що заробляють на війні, лобіюватимуть продовження конфлікту за будь-яку ціну. Бо розв'язання Москвою найкривавішого у Європі конфлікту з часів Другої світової лише позитивно вплинуло на їх гаманці, а жодного покарання за свою дотичність до цього ці істоти поки що не понесли.