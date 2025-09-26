Як Росія спровокувала парадоксальну ситуацію для Польщі?

Міністерство оборони Польщі запропонувало такі зміни ще у червні цього року. Однак на тлі останньої атаки безпілотників по території Польщі розгляд цих змін прискорюється. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Що цікаво, Польща мала законодавчі можливості знищувати російські ракети й дрони в повітряному просторі України без будь-якої координації з НАТО практично до лютого 2022 року. Однак тоді уряд Польщі запровадив зміни, які мали на меті кращу координацію із НАТО.

Таким чином у національному законодавстві Польщі буквально за день до великого нападу Росії на Україну з'явився параграф, який фактично унеможливив будь-яку самостійну діяльність збройних сил країн.

Можливо, тоді уряд, очолюваний політиками з партії "Право і Справедливість", сподівався на більш серйозну реакцію Заходу на агресивні дії Москви і на те, що США та інші країни НАТО оперативно захистять Польщу в разі, якщо її території загрожуватиме небезпека з боку Москви.

Однак тепер стає очевидним, що на Заході не поспішають з серйозними рішеннями щодо знищення повітряних об'єктів Росії не тільки у повітряному просторі України, але й у повітряному просторі Польщі чи Румунії. Ба більше, намагаються уникнути будь-яких дій, які можуть теоретично призвести до конфлікту з Росією.

Створюється парадоксальна ситуація, коли російські дрони і ракети можуть потрапляти до повітряного простору Польщі, а Польща не має ніяких реальних можливостей на законодавчому рівні запровадити превентивні кроки, щоб захиститися. От тепер ситуація може змінитися, я б сказав, до нормальної. Тим більш на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що європейські країни мають знищувати російські ракети чи безпілотники у власному повітряному просторі.

Щоправда, про український повітряний простір Трамп нічого не говорив. Як і не говорив, чи будуть США допомагати європейським союзникам, коли тим доведеться знищувати російські повітряні об'єкти.

Очевидно, що створення спільної безпілотної зони над західними областями України і східними воєводствами Польщі є найбільш ефективною і логічною відповіддю на останню атаку російських безпілотників по польській території. Тим більше, що ми бачимо, як у Європі загострюється ситуація.

ЄС має бути готовим до посилення гібридної війни

Данія вже кілька днів поспіль перебуває під справжньою гібридною атакою невідомих безпілотників. Багато хто у цій європейській країні впевнений, що за перекриттям повітряного простору стоїть Москва. Тим більше, що остання атака безпілотників на Данію, яка призвела до закриття цілої низки аеропортів в країні, якраз була пов'язана із воєнними об'єктами. Допомога Данії Україні у протистоянні Росії також є добре відомою.

Атака безпілотників російського походження по території Польщі ще може повторитися. Ба більше, цього разу це можуть бути вже не розвідувальні, а справжні ударні безпілотники.

Треба бути наївним, щоб вважати, що розвідувальні дрони направляються на територію ворожої для Росії країни просто з екскурсійними цілями. Ні, вони намагаються або визначити цілі, по яких потім може бути завданий удар, або перевірити реакцію протиповітряної системи в кожній конкретній європейській країні.

Ще недавно такі дії Росії могли здаватися фантастикою. Однак тепер ми маємо розуміти й те, що безпілотники можуть з'являтися не тільки з українського повітряного простору, а й запускатися безпосередньо з території самих європейських країн, як це, здається, відбувається з Данією. Адже українська "операція павутина", яка призвела до значного пошкодження російських аеродромів і бойових літаків, стала справжнім ноу-хау, яким тепер на європейській території можуть вдало користуватися і російські спеціальні служби.

Так що небезпека для Європи буде збільшуватися з кожним днем російсько-української війни. Завершувати яку, як ми розуміємо, у Кремлі ні у кого немає жодного бажання. Саме тому європейські країни мають бути готові до того, що поруч із російсько-українською війною буде посилюватися і гібридна війна Росії проти країн НАТО, особливо сусідніх з Україною.

У цій ситуації нерішучість НАТО і побоювання щодо прямого зіткнення з Росією стають вже загрозою для національних інтересів країн, які можуть бути атаковані російськими дронами, а у недалекому майбутньому і ракетами. Так що рішення про створення законодавчих можливостей для того, щоб збити російський дрон над територію Польщі – найбільш логічне в такій ситуації.

Якщо Києву і Варшаві вдасться вирішити хоча б механічно питання про створення спільного простору ППО над заходом України і сходом Польщі, це буде запорукою безпеки і для самої Польщі, і для тих кількох регіонів України. Ну, а в Києва з'явиться більше можливості розгорнути ППО у центральних і східних регіонах, які перебувають під безперервними жорстокими атаками.