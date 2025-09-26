Про відповідну загрозу попередила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 25 вересня, у зверненні до нації, повідомляє 24 Канал.

До чого готуються у Данії?

Метте Фредеріксен наголосила, що останні порушення повітряного простору продемонстрували те, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи". На її думку, таких випадків стане дедалі більше.

Ми бачимо певний патерн, і він не виглядає добре,

– заявила вона.

За її словами, наразі данська влада не визначила, хто стоїть за гібридними атаками на "аеропорти та іншу критичну інфраструктуру". Попри це, вона натякнула на відповідальність Кремля за ці інциденти.

"Ми можемо принаймні констатувати, що існує одна країна, яка насамперед становить загрозу для безпеки Європи – і це Росія", – зауважила прем'єр-міністерка Данії у контексті й порушень простору інших держав.

Міністр оборони визнав проблеми з реакцією

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, за даними TV2, сказав, що не бачить причин для "нищівної критики" уряду, яку можна було чути напередодні від багатьох коментаторів, але визнав певні проблеми.

У деяких речах, що сталися з нами за цей тиждень, ми діяли надто повільно – і Збройні сили, і поліція. Але, думаю, ми вже покращили ситуацію і прискорилися. Чи ми ідеальні? Ні,

– додав керівник оборонного відомства.

Він вважає несправедливими заяви про те, що ситуація "не під контролем". За його словами, у Данії "дуже багато технологій" для протидії, проте міністр визнав, що усе спрацювало "недостатньо добре".

Що відомо про порушення повітряного простору Данії?