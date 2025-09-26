У Білорусі можуть ув'язнити громадян Польщі за будь-якої надуманої причини. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.
До теми Загроза через "непередбачувані обставини": посольство просить поляків негайно виїхати з Білорусі
Загрози для поляків у Білорусі
Андрій Ткачук зазначив, що Білорусь – це тоталітарна держава з диктатором, який може відповідь на такі дії, як закриття кордону, реагувати дуже різко. Їм буде байдуже на якісь засудження. Політичні в'язні для Білорусі – абсолютно звична справа. Польща відчуває загрозу для своїх громадян.
Думаю, це момент того, що поляки розуміють, що їхнє населення, яке перебуває на території Білорусі, фактично є мішенню. Тому що режим Лукашенка може використати в будь-який момент будь-які справи, теми, листування проти самих поляків, які можуть бути на території Білорусі, для їхнього ув'язнення,
– пояснив він.
Ситуація на польсько-білоруському кордоні: головне
У Білорусі з 12 по 16 вересня проходили спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025", що нещодавно завершилися. Після цього Росія вивела свої війська з території Білорусі. Через можливу ескалацію з боку Білорусі Польща ухвалила рішення тимчасово закрити кордони на період навчань.
У четвер, 25 вересня, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що "Орешник" уже прямує до Білорусі. Він запевнив, що "все буде нормально".
ЗМІ повідомляють, що Польща хоче збивати російські дрони та літаки над Білоруссю та Україною без згоди НАТО. Зазначається, що для розробки відповідного механізму готують законопроєкт.