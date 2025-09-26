У Білорусі можуть ув'язнити громадян Польщі за будь-якої надуманої причини. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.

До теми Загроза через "непередбачувані обставини": посольство просить поляків негайно виїхати з Білорусі

Загрози для поляків у Білорусі

Андрій Ткачук зазначив, що Білорусь – це тоталітарна держава з диктатором, який може відповідь на такі дії, як закриття кордону, реагувати дуже різко. Їм буде байдуже на якісь засудження. Політичні в'язні для Білорусі – абсолютно звична справа. Польща відчуває загрозу для своїх громадян.

Думаю, це момент того, що поляки розуміють, що їхнє населення, яке перебуває на території Білорусі, фактично є мішенню. Тому що режим Лукашенка може використати в будь-який момент будь-які справи, теми, листування проти самих поляків, які можуть бути на території Білорусі, для їхнього ув'язнення,

– пояснив він.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні: головне