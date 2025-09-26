Про таке стало відомо з офіційного сайту польського уряду, передає 24 Канал із посиланням на WarszawaPigulce.

Чому поляки мають негайно виїхати з Білорусі?

У представництві Польщі попереджають про можливе закриття кордонів та інші непередбачувані обставини, які можуть ускладнити виїзд вже в найближчому майбутньому.

Громадянам Польщі, які перебувають на території Республіки Білорусь, наполегливо рекомендуємо покинути країну всіма доступними засобами,

– написали на офіційному сайті польського уряду.

Таке попередження з'явилося в день відновлення руху на польсько-білоруському кордоні після майже двотижневого закриття. У четвер, 25 вересня, кордон знову відкрили, але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що у разі погіршення ситуації його можуть закрити повторно.

Нагадаємо! У Білорусі з 12 по 16 вересня тривали спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025", які завершилися днями, після чого Росія вивела свої війська з країни. Саме через можливу ескалацію з боку Білорусі у Польщі ухвалили рішення про закриття кордонів на час навчань.

Відомо, що екстрене звернення посольства стало реакцією на напружені події останніх тижнів.

Ще 5 вересня Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало перше попередження після арешту білоруським КДБ 27-річного польського ченця Григорія Гавела, якого режим Лукашенка звинуватив у шпигунстві.

Чоловіка затримали в місті Лепель, стверджуючи, що він збирав дані про спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025".

Білоруська пропаганда заявила, що у ченця нібито знайшли "секретний військовий документ". Польський уряд категорично відкидає ці звинувачення, називаючи справу провокацією.

Зауважте! Посольство наголошує, що у разі різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може стати надзвичайно складною або навіть неможливою.

Для тих, хто планує покинути Білорусь у період закриття польсько-білоруського кордону, посольство радить скористатися альтернативними маршрутами через Литву або Латвію. Також можливі авіарейси з Міжнародного аеропорту Мінська.

Регіон перебуває в стані підвищеної напруги через війну та випадки свавільних арештів польських громадян,

– підкреслюють дипломати.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?