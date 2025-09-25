Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Radio Gdańsk.
Що правоохоронці кажуть про подію?
Співробітники поліції розслідують інцидент, що стався у вівторок, 23 вересня, перед полуднем у центрі міста. На вулиці Армії Крайової чоловік заклеїв табличку з назвою "Площа Вільної України" наліпкою з написом "Герої Гдині".
У Головному управлінні поліції Гдині журналістам сказали, що отримали докази, зокрема, відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували увесь інцидент. Зокрема, Джон (Назар) Малкович опублікував відповідне відео у своєму фейсбуці.
Чоловік заклеїв табличку, яку присвятили Україні: дивіться відео
Правоохоронці встановили особу чоловіка. Наразі працюють, щоб притягти його до відповідальності. Йому висунуть звинувачення в незаконному розміщенні реклами, напису чи плаката у громадському місці.
Наступного дня, 24 вересня, у своєму фейсбуці Малкович опублікував відео з повторним заклеюванням таблички — цього разу наліпками у вигляді польського прапора.
Варто зауважити, що площу в кінці вулиці Армії Крайової у Гдині назвали "Площею Вільної України" 28 квітня 2022 року. До того вона не мала назви. У грудні 2024 року табличку викрали. Кілька днів тому її відновило польське Управління доріг та зелених насаджень.
Останні новини Польщі: що відомо?
До слова, у Варшаві чоловік напав на активістку Зенобію Жачек в автобусі після того, як вона стала на захист літньої українки.
Активістка намагалася словами зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків, але чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя. Порушника затримала поліція.
21 вересня у Польщі вкотре виявили уламки дронів на двох різних локаціях. Перший об'єкт знайшли грибники в лісі біля Водина, а другий – біля Білої Гори.