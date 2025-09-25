Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Gdańsk.

Смотрите также Президент Польши принял снюс прямо в ООН

Что правоохранители говорят о происшествии?

Сотрудники полиции расследуют инцидент, произошедший во вторник, 23 сентября, перед полуднем в центре города. На улице Армии Крайовой мужчина заклеил табличку с названием "Площадь Свободной Украины" наклейкой с надписью "Герои Гдыни".

В Главном управлении полиции Гдыни журналистам сказали, что получили доказательства, в частности, видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали весь инцидент. В частности, Джон (Назар) Малкович опубликовал соответствующее видео в своем фейсбуке.

Мужчина заклеил табличку, которую посвятили Украине: смотрите видео

Правоохранители установили личность мужчины. Сейчас работают, чтобы привлечь его к ответственности. Ему предъявят обвинение в незаконном размещении рекламы, надписи или плаката в общественном месте.

На следующий день, 24 сентября, в своем фейсбуке Малкович опубликовал видео с повторным заклеиванием таблички - на этот раз наклейками в виде польского флага.

Стоит заметить, что площадь в конце улицы Армии Крайовой в Гдыне назвали "Площадью Свободной Украины" 28 апреля 2022 года. До того она не имела названия. В декабре 2024 года табличку похитили. Несколько дней назад ее восстановило польское Управление дорог и зеленых насаждений.

Последние новости Польши: что известно?