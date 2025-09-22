Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление полиции воеводства Радомского воеводства.

Что известно о найденных обломках в Польше?

По данным местной полиции, первый объект около 9 часов утра 21 сентября заметили грибники в лесу неподалеку Водина Седльцовского повета. Обломки находились в километре от ближайших зданий.

Другой объект "похожий на дрон" примерно в то же время нашел мужчина в лесу в Белогорском уезде возле Белой Горы.

Расстояние до ближайших зданий в населенном Белая Гора составляет примерно 6 километров. Полицейские взяли под охрану объект и место его находки,

– заявили правоохранители.

Полиция также сообщила о происшествии другие ответственные службы, в частности военную жандармерию и прокуроров из прокуратур в Груйце и Седльцах.

Что известно о дронах в Польше?