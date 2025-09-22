Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление полиции воеводства Радомского воеводства.
Что известно о найденных обломках в Польше?
По данным местной полиции, первый объект около 9 часов утра 21 сентября заметили грибники в лесу неподалеку Водина Седльцовского повета. Обломки находились в километре от ближайших зданий.
Другой объект "похожий на дрон" примерно в то же время нашел мужчина в лесу в Белогорском уезде возле Белой Горы.
Расстояние до ближайших зданий в населенном Белая Гора составляет примерно 6 километров. Полицейские взяли под охрану объект и место его находки,
– заявили правоохранители.
Полиция также сообщила о происшествии другие ответственные службы, в частности военную жандармерию и прокуроров из прокуратур в Груйце и Седльцах.
Что известно о дронах в Польше?
Во время массированной атаки России на Украину 10 сентября несколько БпЛА нарушили воздушное пространство Польши. Там военные поднимали авиацию, временно закрывали некоторые аэропорты и впервые противодействовали дронам.
20 сентября в гмине Корше Ваминско-Мазурского воеводства в Польше среди поля обнаружили предмет, похожий на дрон. Он упал в 50 метрах от жилых домов.
Для противодействия атаке Польша привлекла истребители F-16 и F-35, а также самолеты радиолокационного обнаружения. Это произошло из-за отсутствия опыта перехвата таких воздушных целей.
Руководитель департамента Dronarium Academy Дмитрий Следюк объяснил в эфире 24 Канала, что реакция польских военных была стандартным сценарием работы ПВО, поэтому они действовали, как нужно.