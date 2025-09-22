Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління поліції воєводства Радомського.
Що відомо про знайдені уламки в Польщі?
За даними місцевої поліції, перший об'єкт близько 9-ї години ранку 21 вересня помітили грибники в лісі неподалік Водина Седльцівського повіту. Уламки знаходились за кілометр від найближчих будівель.
Інший об'єкт "схожий на дрон" приблизно в той самий час знайшов чоловік у лісі в Білогірському повіті біля Білої Гори.
Відстань до найближчих будівель у населеному Біла Гора становить приблизно 6 кілометрів. Поліцейські взяли під охорону об'єкт і місце його знахідки,
– заявили правоохоронці.
Поліція також повідомила про подію інші відповідальні служби, зокрема військову жандармерію та прокурорів з прокуратур у Груйці та Седльцях.
Що відомо про дрони в Польщі?
Під час масованої атаки Росії на Україну 10 вересня кілька БпЛА порушили повітряний простір Польщі. Там військові підіймали авіацію, тимчасово закривали деякі аеропорти і вперше протидіяли дронам.
20 вересня у гміні Корше Вамінсько-Мазурського воєводства в Польщі серед поля виявили предмет, схожий на дрон. Він впав за 50 метрів від житлових будинків.
Для протидії атаці Польща залучила винищувачі F-16 і F-35, а також літаки радіолокаційного виявлення. Це сталось через відсутність досвіду перехоплення таких повітряних цілей.
Керівник департаменту Dronarium Academy Дмитро Следюк пояснив у ефірі 24 Каналу, що реакція польських військових була стандартним сценарієм роботи ППО, тому вони діяли, як потрібно.