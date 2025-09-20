Ймовірно, це один з розшукуваних дронів, які порушили повітряний простір країни під час російської атаки на Україну вночі 10 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також Путін підвищує ставки: експерти розібрали зухвале вторгнення російських МіГ-31 в Естонію

Що відомо про знайдений об'єкт?

За даними видання, дрон виявив землевласник орієнтовно о 14:00 у суботу, 20 вересня. Об'єкт перебував приблизно за 50 метрів від будівель. На місце прибули правоохоронці, які охороняли територію та сам дрон.

Про знахідку також сповістили інші служби, наразі на місці тривають процесуальні дії. За неофіційною інформацією від репортера видання, радше за все це один з російських безпілотників, який потрапив в країну 10 вересня.

На цей час ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, який потрапив на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня,

– сказав речник районної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський.

Зараз на місці події працюють прокурори 8-го військового відділу районної прокуратури в Ольштині, які пізніше передадуть зібрані докази до районної прокуратури в Любліні, яка розслідує порушення повітряного простору.

До слова. Воєводство межує з Калінінградською областю Росії. Якщо розглядати відстань напряму від північного краю гміни, то вона сягатиме всього від 15 до 18 кілометрів.

Де були попередні подібні знахідки?

Нагадаємо, ще у ніч на 10 вересня БпЛА порушили повітряний простір Польщі. У відповідь країна підняла авіацію та тимчасово закривала деякі аеропорти. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною.

Пізніше з'явилася інформація про те, що через це дах будинку у Вириках у Люблінському воєводстві зазнав руйнувань. Припускали, що пошкодження завдав не збитий російський безпілотник, а ракета "повітря – повітря" з F-16.

Через кілька днів також повідомили про черговий збитий БпЛА, який знайшли в польському лісі поблизу села Станіславка в Люблінському воєводстві. Поліція підтвердила цей факт та забезпечила охорону території.

Вже пізніше у селі Хойни, яке розташоване менш ніж за 30 кілометрів від Любліна, знайшли предмет, схожий на уламки ракети. Припускали, що це можуть бути залишки ракети, ймовірно використаної для знищення дрона.

Зазначимо, полковник СБУ Роман Костенко у коментарі 24 Каналу пояснював, що зараз у росіян немає можливості ефективно вторгнутися в Польщу, адже на це потрібні сили. На його думку, це "гра на нервах і провокації".