Подробиці інциденту розповіла потерпіла Зенобія Жачек в інтерв'ю Sestry, передає 24 Канал.

Що відомо про побиття активістки у Варшаві?

У Варшаві в автобусі чоловік почав ображати літню українку, яка спілкувалася українською мовою. Коли на її захист стала активістка та громадська діячка Зенобія Жачек, він перемкнув агресію на неї.

Він (нападник – 24 Канал) безперервно кричав одне й те саме літній жінці – про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці мають забиратися з Польщі та багато інших ганебних речей,

– розповіла Жачек.

Активістка намагалася словами зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя. Жінка отримала розсічення носа та незначні забої.

За словами потерпілої, ані водій, ані інші пасажири не втрутилися у конфлікт.

Якийсь чоловік взагалі стояв просто між нами з нападником. Це видно на відео – він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не статися,

– додала Жачек.

Польська жінка наголосила, що вважала своїм обов'язком показати, що не всі поляки поділяють антиукраїнські настрої. Крім того, Жачек пишуть користувачі, що бачили цього чоловіка також в інших місцях Варшави, де він теж поводився агресивно.

Поліція вже займається відеозаписом інциденту. Жачек запевнила, що не шкодує про свій вчинок і отримує багато повідомлень підтримки.

Напади у Польщі: останні інциденти