Подробиці інциденту розповіла потерпіла Зенобія Жачек в інтерв'ю Sestry, передає 24 Канал.
Що відомо про побиття активістки у Варшаві?
У Варшаві в автобусі чоловік почав ображати літню українку, яка спілкувалася українською мовою. Коли на її захист стала активістка та громадська діячка Зенобія Жачек, він перемкнув агресію на неї.
Він (нападник – 24 Канал) безперервно кричав одне й те саме літній жінці – про бандерівців, УПА, Волинь, про те, що українці мають забиратися з Польщі та багато інших ганебних речей,
– розповіла Жачек.
Активістка намагалася словами зупинити нападника та пояснити, що він не представляє всіх поляків. Однак чоловік спочатку почав її ображати, а згодом ударив головою в обличчя. Жінка отримала розсічення носа та незначні забої.
За словами потерпілої, ані водій, ані інші пасажири не втрутилися у конфлікт.
Якийсь чоловік взагалі стояв просто між нами з нападником. Це видно на відео – він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не статися,
– додала Жачек.
Польська жінка наголосила, що вважала своїм обов'язком показати, що не всі поляки поділяють антиукраїнські настрої. Крім того, Жачек пишуть користувачі, що бачили цього чоловіка також в інших місцях Варшави, де він теж поводився агресивно.
Поліція вже займається відеозаписом інциденту. Жачек запевнила, що не шкодує про свій вчинок і отримує багато повідомлень підтримки.
Напади у Польщі: останні інциденти
У Варшаві троє українців постраждали від нападу через національність. Спершу їх ображали, а потім жорстоко побили. Поліція вже затримала підозрюваних.
Торік в Польщі підлітки напали на 17-річного українця Артема. Вони застосували сльозогінний газ і навіть мачете, завдавши юнакові серйозних травм.
У Вроцлаві поляк напав на румуна, переплутавши його з українцем. Чоловік стріляв із пневматичного пістолета та бив жертву. Зловмисника затримали, справу передано до суду.