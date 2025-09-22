Відомо, що подія сталася у неділю, 21 вересня, на вулиці Лінкольна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Що відомо про побиття дівчини у Львові?
Поліція дізналася про факт побиття у понеділок, 22 вересня, під час моніторингу соцмереж.
На виявленому відео видно, як двоє дівчат руками й ногами били третю. Була й четверта учасниця інциденту, яка фільмувала конфлікт на відео.
Поліцейські встановили особу потерпілої. Ними виявилася 18-річна львів'янка.
Відомі й імена двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень. Їм по 17 років, і вони теж мешканки Львова.
Усі навчаються в різних освітніх закладах міста,
– зауважили у поліції.
За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
"Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває", – додали правоохоронці.
На Львівщині дві доби шукали 16-річного хлопця
Правоохоронці дві доби розшукували 16-річного мешканця Солонки Богдана Ганайлюка. Він зник 18 вересня, у день свого народження, який святкував разом із друзями.
Хлопця без свідомості знайшли на території закинутої будівлі у місті Моршин. Це за понад 70 кілометрів від Солонки.
Його госпіталізували до лікарні. Медики кажуть, що він у важкому стані.