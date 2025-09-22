Відомо, що подія сталася у неділю, 21 вересня, на вулиці Лінкольна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.

Дивіться також Бив дітей, а поліція довго не реагувала: на Житомирщині затримали чоловіка за домашнє насильство

Що відомо про побиття дівчини у Львові?

Поліція дізналася про факт побиття у понеділок, 22 вересня, під час моніторингу соцмереж.

На виявленому відео видно, як двоє дівчат руками й ногами били третю. Була й четверта учасниця інциденту, яка фільмувала конфлікт на відео.

Поліцейські встановили особу потерпілої. Ними виявилася 18-річна львів'янка.

Відомі й імена двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень. Їм по 17 років, і вони теж мешканки Львова.

Усі навчаються в різних освітніх закладах міста,

– зауважили у поліції.

За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

"Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту. Досудове розслідування триває", – додали правоохоронці.

На Львівщині дві доби шукали 16-річного хлопця