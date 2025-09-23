Відповідне відео оприлюднили у мережі. Зауважимо, що це не вперше Кароль Навроцький вжив снюс під час того чи іншого заходу.

Що відомо про ситуацію з Навроцьким?

На оприлюднених у мережі кадрах під час перерви помічник або охоронець передав з кишені Каролю Навроцькому коробочку, у якій, ймовірно, був снюс, після чого польський президент помістив його під губу.

Навроцький вжив снюс під час перерви в ООН: дивіться відео

До слова. Снюс – це вид бездимного тютюнового виробу, що є подрібненим зволоженим тютюном, який закладають за верхню губу, отримуючи таким чином нікотин без диму і спалювання. Він популярний у скандинавських країнах, зокрема у Швеції.

Це не перший подібний інцидент