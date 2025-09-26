Об этом стало известно из официального сайта польского правительства, передает 24 Канал со ссылкой на WarszawaPigulce.

Почему поляки должны немедленно выехать из Беларуси?

В представительстве Польши предупреждают о возможном закрытии границ и других непредвиденных обстоятельствах, которые могут осложнить выезд уже в ближайшем будущем.

Гражданам Польши, которые находятся на территории Республики Беларусь, настоятельно рекомендуем покинуть страну всеми доступными средствами,

– написали на официальном сайте польского правительства.

Такое предупреждение появилось в день возобновления движения на польско-белорусской границе после почти двухнедельного закрытия. В четверг, 25 сентября, границу снова открыли, но премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в случае ухудшения ситуации ее могут закрыть повторно.

Напомним! В Беларуси с 12 по 16 сентября продолжались совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025", которые завершились на днях, после чего Россия вывела свои войска из страны. Именно из-за возможной эскалации со стороны Беларуси в Польше приняли решение о закрытии границ на время учений.

Известно, что экстренное обращение посольства стало реакцией на напряженные события последних недель.

Еще 5 сентября Министерство иностранных дел Польши опубликовало первое предупреждение после ареста белорусским КГБ 27-летнего польского монаха Григория Гавела, которого режим Лукашенко обвинил в шпионаже.

Мужчину задержали в городе Лепель, утверждая, что он собирал данные о совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".

Белорусская пропаганда заявила, что у монаха якобы нашли "секретный военный документ". Польское правительство категорически отвергает эти обвинения, называя дело провокацией.

Заметьте! Посольство отмечает, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью эвакуация может стать чрезвычайно сложной или даже невозможной.

Для тех, кто планирует покинуть Беларусь в период закрытия польско-белорусской границы, посольство советует воспользоваться альтернативными маршрутами через Литву или Латвию. Также возможны авиарейсы из Международного аэропорта Минска.

Регион находится в состоянии повышенного напряжения из-за войны и случаев произвольных арестов польских граждан,

– подчеркивают дипломаты.

Какова ситуация на польско-белорусской границе?