Об этом стало известно из официального сайта польского правительства, передает 24 Канал со ссылкой на WarszawaPigulce.
Почему поляки должны немедленно выехать из Беларуси?
В представительстве Польши предупреждают о возможном закрытии границ и других непредвиденных обстоятельствах, которые могут осложнить выезд уже в ближайшем будущем.
Гражданам Польши, которые находятся на территории Республики Беларусь, настоятельно рекомендуем покинуть страну всеми доступными средствами,
– написали на официальном сайте польского правительства.
Такое предупреждение появилось в день возобновления движения на польско-белорусской границе после почти двухнедельного закрытия. В четверг, 25 сентября, границу снова открыли, но премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в случае ухудшения ситуации ее могут закрыть повторно.
Напомним! В Беларуси с 12 по 16 сентября продолжались совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025", которые завершились на днях, после чего Россия вывела свои войска из страны. Именно из-за возможной эскалации со стороны Беларуси в Польше приняли решение о закрытии границ на время учений.
Известно, что экстренное обращение посольства стало реакцией на напряженные события последних недель.
Еще 5 сентября Министерство иностранных дел Польши опубликовало первое предупреждение после ареста белорусским КГБ 27-летнего польского монаха Григория Гавела, которого режим Лукашенко обвинил в шпионаже.
Мужчину задержали в городе Лепель, утверждая, что он собирал данные о совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2025".
Белорусская пропаганда заявила, что у монаха якобы нашли "секретный военный документ". Польское правительство категорически отвергает эти обвинения, называя дело провокацией.
Заметьте! Посольство отмечает, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью эвакуация может стать чрезвычайно сложной или даже невозможной.
Для тех, кто планирует покинуть Беларусь в период закрытия польско-белорусской границы, посольство советует воспользоваться альтернативными маршрутами через Литву или Латвию. Также возможны авиарейсы из Международного аэропорта Минска.
Регион находится в состоянии повышенного напряжения из-за войны и случаев произвольных арестов польских граждан,
– подчеркивают дипломаты.
Какова ситуация на польско-белорусской границе?
- Маневры войск России и Беларуси Москва использовала для демонстрации своей военной мощи вблизи границ Евросоюза, посылая четкие сигналы НАТО.
- Несмотря на то, что учения прошли без критических провокаций, уже в четверг, 25 сентября, Александр Лукашенко вызывающе объявил, что ракетный комплекс "Орешник" якобы уже направляется в Беларусь.
- Зато Польша разрабатывает законопроект, который позволит сбивать российские беспилотники и самолеты над территорией Украины без необходимости согласования с НАТО или ЕС.