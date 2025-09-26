Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Euractive и польское издание Gazeta Wyborcza.

Как Польша планирует противостоять российским дронам и истребителям?

Сейчас Польша готовит изменения в законодательство, которые позволят ее военным сбивать российские дроны и другие воздушные цели над территорией Украины без предварительного одобрения со стороны НАТО или ЕС.

Министерство обороны Польши еще в июне подало соответствующий законопроект. Теперь же он должен пройти процедуру рассмотрения в ускоренном порядке.

Заметьте! Действующая норма предусматривает, что для развертывания польских военных за рубежом требуется согласование не только правительства и президента Польши, но и НАТО, ЕС, а также государства, на территории которой они будут действовать.

Такая поправка была принята в феврале 2022 года. Это произошло буквально за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот подход вызвал критику, в частности со стороны Комиссии по расследованию российского влияния, которая отмечала, что закон существенно ограничивает возможности Варшавы реагировать самостоятельно, например, на пролет дронов со стороны Украины или Беларуси.

Зато нынешняя коалиция во главе с Дональдом Туском предлагает отменить вышеупомянутые ограничения и действовать по принципу "сначала сбей, а потом спрашивай". Это даст польским военным более широкие полномочия для быстрой реакции на угрозы.

К слову, новый законопроект предусматривает возвращение права президента, по представлению правительства, самостоятельно принимать решение о применении польских войск в случае вооруженного конфликта, контртеррористических операций, миротворческих миссий или эвакуаций.

