Американский лидер смог лишь сказать, что он очень "разочарован" атакой российских беспилотников на Польшу, и хочет надеяться, что она была ошибочной, а не целенаправленной, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Контрнаступление ВСУ на Сумщине испортило планы Путина и Трампа, Б– NYT

Что нового сказал Трамп о российской провокации в отношении Польши?

21 сентября Дональд Трамп сказал журналистам, что США примут участие в защите Польши, если Россия продолжит эскалацию.

Заметим, что сам Кремль не признает своей вины. Россияне цинично заявили, что, мол, неизвестно, чьи именно были дроны, которые залетели в Польшу.

Более того, Москва воспользовалась отсутствием адекватной реакции со стороны НАТО на вторжение БПЛА в Польшу, и пошла на другие провокации. Так, 13 сентября российский дрон почти час кружил уже над Румынией. А 19 сентября три вражеских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Дональд Трамп снова не сделал надлежащее заявление. Президент США притворился, что, мол, ему еще не сообщили детали инцидента с российскими самолетами в Эстонии.

Что известно о реакции НАТО на последние провокации России?