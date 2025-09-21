Американський лідер спромігся лише сказати, що він дуже "розчарований" атакою російських безпілотників на Польщу, і хоче сподіватися, що вона була помилковою, а не цілеспрямованою, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Контрнаступ ЗСУ на Сумщині зіпсував плани Путіна і Трампа, Б– NYT

Що нового сказав Трамп про російську провокацією щодо Польщі?

21 вересня Дональд Трамп сказав журналістам, що США візьмуть участь у захисті Польщі, якщо Росія продовжить ескалацію.

Зауважимо, що сам Кремль не визнає своєї провини. Росіяни цинічно заявили, що, мовляв, невідомо, чиї саме були дрони, які залетіли до Польщі.

Ба більше, Москва скористалася браком адекватної реакції з боку НАТО на вторгнення БпЛА у Польщу, і пішла на інші провокації. Так, 13 вересня російський дрон майже годину кружляв вже над Румунією. А 19 вересня три ворожі винищувачі порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Дональд Трамп знову не зробив належну заяву. Президент США прикинувся, що, мовляв, йому ще не повідомили деталі інциденту з російськими літаками в Естонії.

Що відомо про реакцію НАТО на останні провокації Росії?