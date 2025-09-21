Однак українським силам вдалося перейти у контрнаступ на Сумщині і звільнити низку захоплених раніше ворогом сіл. Це стало стало рідкісним поворотом на полі бою, де переважно домінують сили Москви, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Як ЗСУ позбавили "стратегічного козиря" Путіна і Трампа?

Контратаки України на Сумщині мали ще більш ефектний вигляд на тлі постійного просування росіян на фронті. За даними DeepState, окупанти з травня захоплювали від 440 до 550 квадратних кілометрів щомісяця.

Як стверджують аналітики, зараз наступ росіян на Сумщині зупинився. Ба більше, цей напрямок для окупантів більше не є пріоритетним. Про це свідчить, зокрема, те, що противник почав перекидати елітні підрозділи із Сумської області на Донеччину.

Український прорив у Сумській області став можливим завдяки перевіреним тактикам – безперервним атакам дронів і штурмам невеликими піхотними групами. Але цього разу їх ефективно реалізували елітні частини, зокрема десантники.

Видання наголошує, що відвоювання навіть невеликих територій у Сумській області допомагає Україні протистояти російському наративу про нібито неминучість поразки Києва та необхідність погодитися на мирну угоду, яка передбачає втрату частини територій.

Ці здобутки мають ще більше значення, адже можуть послабити позиції Росії на переговорах. Москва натякала на можливість "обміну територіями" – передачу Києву частини земель, захоплених у Сумській області, в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу. Відомо, що Дональд Трамп підтримав таку ідею "обміну землями", хоча російська пропозиція є явно нерівноправною.

Максим Скрипченко, президент київського аналітичного центру Transatlantic Dialogue Center, який працює над мирними ініціативами, зазначив, що повернення українських територій у Сумській області зменшує важелі впливу Москви:

"Навіщо обмінювати території, якщо ми можемо їх повернути?", – сказав він.

Що відомо про контрнаступ України на Сумщині та ідею "обміну територіями"?