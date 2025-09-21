Відомо, що на місце Лапіна призначено генерал-полковника Євгена Никифорова, передає 24 Канал із посиланням на російське видання РБК.
Дивіться також ССО уразили важливий логістичний хаб росіян у Курській області
Чому Олександра Лапіна вигнали з армії?
У 2022 році Лапін командував Центральним військовим округом та угрупуванням "Центр". Пізніше його перевели на посаду начальника Головного штабу – першого заступника головнокомандувача Сухопутними військами.
Потім він командував військами Ленінградського військового округу і очолював угруповання "Північ".
Лапіна ненавиділи Z-блогери і звинувачували у кричущій некомпетентності. Йому приписували провал оборони Курської області та невдалі спроби створити буферні зони на півночі України.
Крім того, генерал прославився конфліктами з творцем ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та главою Чечні Рамзаном Кадировим.
Так, Пригожин і Кадиров восени 2022 року фактично звинуватили Лапіна у здачі Лимана на Донеччині. Після успішного наступу на Лиман українські війська змогли просуватися далі на лінію Сватове – Кремінна.
Замість фронту йому знайшли "почесне заслання" – посаду помічника голови Татарстану Рустама Мініханова. Тепер генерал куруватиме контрактників та "соціальну адаптацію" військових.
До слова, про заміну Лапіна Никифоровим ще у серпні повідомляв Інститут вивчення війни.
Як Кремль "мститься" за операцію ЗСУ на Курщині та рейди у Бєлгородщину?
Російська влада затримала виконувача обов'язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова, звинувачуючи його у розкраданні коштів, виділених на оборонні укріплення у Бєлгородській області.
Раніше силовики затримали колишнього губернатора Курської області Олексія Смірнова, колишнього заступника губернатора Брянської області Миколу Сімоненка та колишнього заступника губернатора Бєлгородської області Рустема Зайнулліна за схожими звинуваченнями у розкраданнях.
7 липня Володимир Путін показово відправив у відставку міністра транспорту Росії та колишнього губернатора Курської області Романа Старовойта.
Аналітики ISW вважають, що затримання є черговою спробою Кремля перекласти провину за провали у сфері безпеки кордону на місцевих чиновників.