Известно, что на место Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, передает 24 Канал со ссылкой на российское издание РБК.

Смотрите также ССО поразили важный логистический хаб россиян в Курской области

Почему Александра Лапина выгнали из армии?

В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой "Центр". Позже его перевели на должность начальника Главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками.

Затем он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку "Север".

Лапина ненавидели Z-блогеры и обвиняли в вопиющей некомпетентности. Ему приписывали провал обороны Курской области и неудачные попытки создать буферные зоны на севере Украины.

Кроме того, генерал прославился конфликтами с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Так, Пригожин и Кадыров осенью 2022 года фактически обвинили Лапина в сдаче Лимана в Донецкой области. После успешного наступления на Лиман украинские войска смогли продвигаться дальше на линию Сватово – Кременная.

Вместо фронта ему нашли "почетную ссылку" – должность помощника главы Татарстана Рустама Миниханова. Теперь генерал будет курировать контрактников и "социальную адаптацию" военных.

К слову, о замене Лапина Никифоровым еще в августе сообщал Институт изучения войны.

Как Кремль "мстит" за операцию ВСУ на Курщине и рейды в Белгородскую область?