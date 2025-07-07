Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Роман Старовойт вчинив самогубство

Романа Старовойта знайшли мертвим у парку імені Малевича – тіло чиновника виявили в заростях, за кілька метрів від парковки, де стояла його Tesla.

За даними ЗМІ, Старовойт залишив авто Tesla Model X P100D 2018 року, зробив кілька кроків убік і здійснив постріл.

Відомо також, що цей електромобіль він придбав у першого заступника "Упрдор Кавказ" Анзора Зубкаєва. На машині було п'ять несплачених штрафів на суму близько 6 тисяч рублів.

Самогубство сталося після 10-ї ранку 7 липня, коли Старовойт дізнався про свою відставку з посади міністра транспорту. Перед цим він перебував у міністерстві, проводив нараду і, ймовірно, здогадувався про своє звільнення, але офіційно дізнався про нього лише з новин.

За п'ять хвилин після цього він наказав секретарю підготувати автомобіль на 09:35, зачинився в кабінеті, а згодом без прощання залишив будівлю.

Зверніть увагу! Водночас джерела деяких російських ЗМІ повідомляють, що самогубство сталося 5 липня, а не 7.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, причиною самогубства Романа Старовойта могла стати кримінальна справа. Джерела стверджують, що чиновника підозрювали в шахрайстві особливо великому розмірі.