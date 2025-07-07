Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Всього за кілька годин після відставки: застрелився ексміністр транспорту Росії Старовойт

Що відомо про самогубство Старовойта

Спочатку про самогубство Романа Старовойта написали ЗМІ, а згодом факт підтвердив і Слідчий комітет Росії.

У відомстві повідомили, що 7 липня тіло чиновника з вогнепальним пораненням знайшли в Одинцовському міському окрузі Московської області в його особистому автомобілі.

За даними ЗМІ, причиною самогубства могла стати кримінальна справа. Джерела стверджують, що Старовойта підозрювали в шахрайстві особливо великому розмірі.

Повідомляється також, що фігуранти справи про розкрадання щонайменше одного мільярда рублів, виділеного на будівництво оборонних споруд на кордоні з Україною, дали свідчення проти Старовойта. Серед них був зокрема колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов.

Також слідство перевіряє можливу причетність Романа Старовойта до порушень у сфері закупівель медикаментів для лікарень області та до провальної транспортної реформи у Курську,

– написав один із російських телеграм-каналів.

Згодом також з'явилася інформація про те, що Роман Старовойт міг бути затриманий ввечері 7 липня і доставлений на допит до одного з управлінь Слідчого комітету. Як повідомляють журналісти, йому могли висунути обвинувачення за статтею про шахрайство.