Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, в колах, наближених до російського диктатора, триває запекла боротьба.
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Часом її відгомін виходять у публічну площину. Зокрема, проявом цієї боротьби стало призначення генерала Алєксандра Лапіна на посаду командувача сухопутних військ.
Призначення Лапіна – це відповідь Євгєнію Пригожину та Рамзану Кадирову, які критикували Лапіна за провал російської операції в Лимані,
– зазначив Мусієнко.
Здача Лимана – не єдиний провал російського генерала Лапіна
Військовий оглядач нагадав, що власник ПВК "Вагнера" та глава Чечні восени 2022 року фактично звинуватили Лапіна у здачі Лимана на Донеччині. Після успішного наступу на Лиман українські війська змогли просуватися далі на лінію Сватове – Кремінна.
Після хвилі критики російського генерала зняли з посади командувача угрупованням російських військ "Центр". Як зазначив Мусієнко, це не єдиний провал Лапіна.
Його також звинувачували у невдалих діях на Чернігівському напрямку. Тоді російські війська не змогли подавити дії тероборони у самому Чернігові, а також не змогли убезпечити свої лінії постачання,
– сказав військовий оглядач.
Він додав, що війська окупантів на Чернігівщині зазнали великих втрат як у живій силі, так і в техніці.
Олександр Мусієнко прокоментував призначення Лапіна: дивіться відео
Наступний крок – за Пригожиним та Кадировим
Однак зараз Алєксандра Лапіна не просто повернули на керівні посади у російській армії. Фактично він отримав підвищення.
Це відповідь міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу і начальника генштабу Валєрія Герасимова на критику. Мовляв, дивіться – ви критикуєте, а ми робимо по-своєму і будемо призначати своїх. Це їхній крок,
– сказав Мусієнко.
На думку військового оглядача, далі варто очікувати відповіді від Пригожина та інших критиків, які не залишать цю ситуацію просто так.
Ображені мобілізовані – "пролетаріат" для Пригожина
Мусієнко наголосив, що боротьба у владній верхівці Росії лише набирає обертів. Він зазначив, що власник ПВК "Вагнера" починає формувати довкола себе певні кола, до яких входять:
- ображені російські військові, які думають, що зазнають утисків;
- мобілізовані росіяни, які незадоволені ситуацією на фронті.
На думку військового оглядача, російські мобілізовані стають для власника ПВК "Вагнера" своєрідним ресурсом впливу.
Мобілізовані для Пригожина виконують таку ж роль, як у свій час для більшовиків виконував пролетаріат, який допомагав здійснити Жовтневий переворот у 1917 році. Для Пригожина його пролетаріат – це ображені мобілізовані,
– сказав Мусієнко.
Він додав, що чим більше будуть гинути мобілізовані, чим більше проблем у них буде з забезпеченням, зі зброєю та виплатами й чим більше вони будуть скаржитися, тим більше власник ПВК "Вагнера" гуртуватиме їх біля себе.
Боротьба в оточенні Путіна: останні новини
- Ватажок окупованої Чечні Рамзан Кадиров останнім часом відійшов на другий план. Натомість замість нього ключову роль "крутого перця" у Росії грає ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Євгєній Пригожин і Рамзан Кадиров створюють приватні армії в передчутті сутички під час громадянської війни всередині Росії.
- Піонтковський також вважає, що битва за Бахмут — це війна не Росії з Україною, а Євгєнія Пригожина з російським генштабом. Місто є сакральною ціллю для керівника ПВК "Вагнера" та його кримінальників.