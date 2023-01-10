За даними росЗМІ, Лапін виконує обов'язки щонайменше півтора місяця. Що відомо про це та як критикували Лапіна з'ясовував 24 Канал.

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Що відомо про призначення Лапіна

Алєксандр Лапін призначений начальником генштабу сухопутних військ зс Росії,

– мовиться в повідомленні.

Варто зазначити, що у жовтні 2022 року Лапіна зняли з посади командувача угрупуванням російських військ "Центр". Тоді на його місце призначили генерал-майора Алєксандра Лінькова.

Ще до звільнення Лапіна з посади його неодноразово критикували свої ж. Зокрема:

глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив російського генерала у відступі окупантів з Харківської області, згодом – у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ на Донеччині;

крім того, Кадиров заявив, що Лапін не виходить на зв'язок кілька днів: "...Мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?";

власник ПВК "Вагнера" Пригожин також звинувачував Лапіна та сказав, що найвище військове командування Росії має воювати "босоніж з автоматами на передовій".

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