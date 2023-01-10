По данным росСМИ, Лапин исполняет обязанности не менее полутора месяцев. Что известно об этом и как критиковали Лапина выяснял 24 Канал.
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Что известно о назначении Лапина
Александр Лапин назначен начальником генштаба сухопутных войск России,
– говорится в сообщении.
Следует отметить, что в октябре 2022 года Лапина сняли с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Тогда на его место был назначен генерал-майор Александр Линьков.
Еще до увольнения Лапина с должности его не раз критиковали свои же. В частности:
- глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российского генерала в отступлении оккупантов из Харьковской области, впоследствии – в "сдаче" Лимана и прорыве ВСУ в Донецкой области;
- кроме того, Кадыров заявил, что Лапин не выходит на связь несколько дней: "… Мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и связи с коллегами?";
- владелец ППК "Вагнера" Пригожин также обвинял Лапина и сказал, что высшее военное командование России должно воевать "босиком с автоматами на передовой".
Чем известен Лапин: главное
- 58-летний Александр Лапин с 2017 года являлся командующим центральным военным округом России.