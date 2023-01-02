Про це 24 Каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він зауважив, що "кухар Путіна" та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин уже чинить, як людина, що має власну армію й бере участь у громадянській війні.

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Що чекає на Росію після поразки у війні

Піонтковський зазначив, що 15 років Захід боявся російського ядерного шантажу, зараз же він боїться слабкості Росії. Такий основний наратив нині поширюється, зокрема, у Вашингтоні. Адже після поразки у війні піти може не лише Путін, а й обвалитися вся система влади в Росії.

Там буде новий російський розбрат, величезна громадянська війна між приватними арміями, які вже формуються,

– заявив російський публіцист.

Адже, за його словами, Євгєній Пригожин і Рамзан Кадиров створюють приватні армії в передчутті сутички під час громадянської війни всередині Росії. Пригожин, зокрема, неприємно відгукнувся про Мєдвєдєва, який зараз претендує стати людиною №2 в російській ієрархії. Загалом Пригожин чинить, як людина, що має власну армію й бере участь у громадянській війні.

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За що боротимуться приватні армії

Піонтковський зауважив, що ті ж цілі має й Кадиров. Він відрізняється від Пригожина лише тим, що навряд чи претендуватиме на владу в Росії. Кадиров створює армію для того, щоб зберегти владу в Чечні. Нинішню її де-факто незалежність він перетворить на де-юре.

За його словами, в Росії вже йде боротьба, а згодом вона перейде у відкриту громадянську війну. До того ж це буде громадянська війна нового типу – не між якимись ідеологіями, а війна бандитів за величезну власність.

Адже з падінням влади виявляться безхазяйними трильйони власності,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що має на увазі не грошові знаки, оскільки з коштами вже розбирається американська фінансова поліція. Адже Конгрес ухвалив рішення про конфіскацію російських активів. Мовиться про щонайменше трильйон доларів, який піде на відновлення української економіки. В Росії ж залишаться великі запаси сировини та заводи, за які розгорнеться бандитська війна між різними угрупованнями.

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