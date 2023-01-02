Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке шириться мережею. Для чого вагнерівцям кувалди, розповімо далі.

Читайте також Через конфлікт Пригожина та Шойгу: як розкол шкодить армії окупантів

"Привіз нову розробку": Пригожин урочисто вручив військовим кувалду замість зброї

Євгєній Пригожин подарував вагнерівцям "нову розробку" в озброєнні – кувалду з надписом "З Новим роком 2023". Можна подумати, що Пригожин передивився кінострічок про війни в минулих століттях, де такі "розробки" були ефективними в битві.

Нову розробку привіз. Потрібно, щоб ви продумали, як навчати, щоб весь особовий склад умів з цим працювати,

– заявив Пригожин.

Однак, ймовірно, кувалду використовуватимуть як засіб для катувань чи знаряддя для вбивства. Зауважимо, що раніше в Росії таким чином стратили військового ПВК "Вагнер", який повернувся з полону ЗСУ.

Пригожин дарує кувалду вагнерівцям: дивіться відео

Цим жестом Пригожин "м'яко натякнув" вагнерівцям, що буде з кожним з них, якщо вони не виконуватимуть його накази. Як бачимо, цинізм у ставленні до російських військових з боку їхнього ж керівництва лише посилюється.

Зверніть увагу Сміються навіть свої: Пригожин назвав "прогнози" Медведєва "еротичними фантазіями"

"Їхній контракт закінчився": Пригожин показав мертвих вагнерівців