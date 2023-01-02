Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке шириться мережею. Для чого вагнерівцям кувалди, розповімо далі.
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"Привіз нову розробку": Пригожин урочисто вручив військовим кувалду замість зброї
Євгєній Пригожин подарував вагнерівцям "нову розробку" в озброєнні – кувалду з надписом "З Новим роком 2023". Можна подумати, що Пригожин передивився кінострічок про війни в минулих століттях, де такі "розробки" були ефективними в битві.
Нову розробку привіз. Потрібно, щоб ви продумали, як навчати, щоб весь особовий склад умів з цим працювати,
– заявив Пригожин.
Однак, ймовірно, кувалду використовуватимуть як засіб для катувань чи знаряддя для вбивства. Зауважимо, що раніше в Росії таким чином стратили військового ПВК "Вагнер", який повернувся з полону ЗСУ.
Пригожин дарує кувалду вагнерівцям: дивіться відео
Цим жестом Пригожин "м'яко натякнув" вагнерівцям, що буде з кожним з них, якщо вони не виконуватимуть його накази. Як бачимо, цинізм у ставленні до російських військових з боку їхнього ж керівництва лише посилюється.
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"Їхній контракт закінчився": Пригожин показав мертвих вагнерівців
- Зазначимо, що підрозділи ПВК "Вагнер" беруть активну участь у війні проти України. Саме вони зараз штурмують Бахмутський напрямок.
- Засновник приватного військового комплексу Євгєній Пригожин нещодавно підтвердив потужні втрати свого особового складу. У мережі з'явилося відео, де він "прогулюється" складом ліквідованих окупантів.
- "Їхній контракт закінчився. Поїдуть додому через тиждень", – прокоментував ситуацію Пригожин. Звісно ж, пропагандистські російські ЗМІ подали цей візит як "вшанування пам'яті героїв".