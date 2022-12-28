Нині для Росії Пригожин вже не є просто людиною, яка керує найманцями – його фігура значно вагоміша. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Конфлікт Шойгу та Пригожина

В Євгенія Пригожина є кримінальний досвід, він ще раніше тривалий час відсидів за різні злочини. Потім він подружився з Владіміром Путіним, був постачальником харчування для російської армії та отримав доручення про створення ПВК "Вагнера".

"Вагнером" він не хотів займатися – йому нав'язали. Хто нав'язав? Брати Ковальчуки – це брати, які найбільш наближені до Владіміра Путіна. Можливо, ще більше, ніж брати Роттенберги, які будували Кримський міст і які з Путіним свого часу на дзюдо ходили,

– відзначає Іван Ступак.

Він переконаний, що Євгеній Пригожин нині користується захистом саме братів Ковальчуків. Адже через санкцію Путіна вони довірили йому керувати приватною армією.

"Він просить людей, йому дають зеків, просить техніку – дають танки. Це дозволило йому розправити плечі. Тоді він і почав критикувати спочатку Шойгу, а потім губернатора Санкт-Петербурга Бєглова", – пригадав ексспівробітник СБУ.

Тож, пояснює він, у Пригожина нині є важливі важелі впливу. Втім, ця критика, зокрема щодо Шойгу, починає працювати проти нього самого.

Через це російська армія перестає давати їм снаряди. Вони дають, але починаються проблеми з постачанням. Таким чином російська армія намагається підірвати основу бази Пригожина,

– заявив Ступак.

Міністерство оборони Росії розраховує, що в такий спосіб Пригожин якомога швидше закопає сам себе в цій війні й втратить довіру Міхаїла Ковальчука. А відтак і весь свій вплив.

Іван Ступак про розкол у лавах окупантів: дивіться відео

Чим конфлікт закінчиться для Росії

Євгеній Пригожин намагається набрати політичних м'язів і впізнаваності, але цим самим створює довкола себе контрсилу. Передовсім мова про російське військове командування.

Та потрібно розуміти, що навіть "оленевод" Шойгу та не дуже розумний Герасімов стільки років змогли триматися при владі. Якби Шойгу був дурним, то б не втримався стільки часу,

– наголошує фахівець.

Тож міністр оборони Росії чудово розуміє, як поводитися з Путіним, як прибирати конкурентів. Крім того, у Росії ще є ФСБ, Росгвардія, розвідники, які вважають себе ще більшою елітою, ніж армія. І ці люди вважають принизливим сидіти за одним столом з колишнім зеком.

"Думаю, це буде мати дуже довготривалі наслідки для Росії в плані її стабільності. Передовсім ці всі розбрати грають на користь України. Чим більше вони розбираються між собою, тим більше відволікаються від фронту", – пояснив Іван Ступак.

Конфлікти за участю Пригожина