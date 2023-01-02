Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он отметил, что "повар Путина" и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже поступает как человек, владеющий собственной армией и участвующий в гражданской войне.

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Что ждет Россию после поражения в войне

Пионтковский отметил, что 15 лет Запад боялся российского ядерного шантажа, сейчас же он боится слабости России. Такой основной нарратив ныне распространяется, в частности, в Вашингтоне. Ведь после поражения в войне может уйти не только Путин, но и рухнуть вся система власти в России.

Там будет новая российская смута, громадная гражданская война между уже формируемыми частными армиями,

– заявил российский публицист.

Ведь, по его словам, Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров создают частные армии в предвкушении столкновения во время гражданской войны внутри России. Пригожин, в частности, неприятно отозвался о Медведеве, который сейчас претендует стать человеком №2 в российской иерархии. В общем, Пригожин поступает как человек, имеющий собственную армию и участвующий в гражданской войне.

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За что будут бороться частные армии

Пионтковский считает, что те же цели преследует и Кадыров. Он отличается от Пригожина тем, что вряд ли будет претендовать на власть в России. Кадыров создает армию для того, чтобы сохранить власть в Чечне. Нынешнюю ее де-факто независимость он превратит в де-юре.

По его словам, в России уже идет борьба, а впоследствии она перейдет в открытую гражданскую войну. К тому же, это будет гражданская война нового типа – не между какими-то идеологиями, а война бандитов за громадную собственность.

Ведь с падением власти окажутся бесхозными триллионы собственности,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что имеет в виду не денежные знаки, поскольку со средствами уже разбирается американская финансовая полиция. Ведь Конгресс принял решение о конфискации российских активов. Речь идет как минимум о триллионе долларов, который пойдет на восстановление украинской экономики. В России же останутся большие запасы сырья и заводы, за которые развернется бандитская война между разными группировками.

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