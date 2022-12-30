Пригожин известен тем, что является одним из самых верных псов Путина и руководит "элитным" батальоном вагнеровцев, которые каждый день гибнут на войне в Украине. В четверг, 29 декабря, стало известно, что организация OCCRP, расследующая коррупцию и преступность, наградила его "почетным" званием.

Читайте также Россия бросит на войну еще одну частную военную компанию "Патриот": Жданов оценил угрозу

Как Пригожин стал главным преступником года

Сначала может показаться, что это абсурд – награждать террориста таким званием, однако если разобраться, то тот титул, который предоставили Пригожину, ему подобает, как никому. Собственно, OCCRP объявила главаря "Вагнера" "человеком года" в номинации "организованная преступность и коррупция".

Евгений Пригожин в этом году стал живым символом ужаснейших явлений России. Грязные деньги, первоначальное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед российским законом — все одобряемые государством производные коррупции объединяются в его фигуре,

– отмечено в сообщении OCCRP.

В то же время, один из представителей организации сказал, что "повар Путина" заслужил эту награду потому, что углублял существующую в России коррупцию и помогал кремлевскому диктатору укреплять свой деспотический режим.

Где вагнеровцы – там нарушение прав человека

Кроме того, отдельно стоит упомянуть "элиту" армии, которая называет себя "второй в мире" – а именно военных ЧВК "Вагнер". Эксперты констатируют, что эти солдаты не раз насиловали, убивали и нарушали права других людей.

Куда бы ни пошли бойцы Вагнера, за ними обязательно последуют нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, ограблениях, убийствах и пытках,

– отметили в OCCRP.

Кто раньше получал звание "человека года" OCCRP присуждает награду "человек года" в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014 году организация присвоила это звание президенту России Владимиру Путину, а в 2021-м – Александру Лукашенко.

Однако следует сказать, что недолго еще главарю террористов иметь это звание и функционировать самой России как государству. Во вражеской армии виднеется раскол – то есть оккупанты не могут прийти к согласию, что безусловно выгодно Украине. Собственно, наемники из ЧВК "Вагнера" обвинили начальника генштаба России Валерия Герасимова состоит в том, что тот не способен наладить логистику. Любопытно, что Пригожин их поддержал.