Накануне наши военные выложили видео. На нем можно увидеть последствия очередной атаки "вагнеровцев". Она стала неудачной для нескольких десятков бойцов, пополнивших статистику потерь противника.

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Ликвидированные десятки вокруг

Результатами успешной работы поделились военнослужащие из 54 ОМБр, батальона К-2. Они и показали в сети, что осталось от идущих в атаку "вагнеровцев".

Вот куча валяется. И вокруг они пачками лежат, может, людей 50 – 60. Они повсюду здесь, как подснежники,

– говорит защитник Украины.

Наши военные ликвидировали рвавшихся в атаку "вагнеровцев": видео 18+

Некоторым "вагнеровцам" везет больше

Так, накануне теннисист Сергей Стаховский, сейчас обороняющий Украину, рассказал о достижениях на поле боя. Он вместе со своими собратьями взял в плен "сет вагнеровцев". По крайней мере, так пошутил сам спортсмен.

Пользователи сети отметили, что у двух оккупантов на глазах была лента с надписью "Акция". Поэтому они пошутили, что берешь в плен одного русского захватчика, а еще двое идут в подарок.

Тем временем сами "вагнеровцы" жалуются на военное руководство. Они решили наехать на начальника генштаба России Герасимова. Мол, из-за его халатности у оккупантов отсутствуют снаряды.

Они совершенно не подбирали слова, облагая его десятиэтажными. Ведь, убеждены "вагнеровцы", из-за таких как Герасимов, гибнут другие бойцы из их группировки.

Пригожин своих поддержал. А это очередная демонстрация того, что внутри российского войска раскол. Он еще и опроверг слухи, распространяемые российскими пропагандистами. В Кремле же не могли поверить услышанному, так что во всем обвинили "украинских националистов".

Но "повар Путина" подчеркнул, что именно его бойцы публично унизили Герасимова. В то же время он дополнил обращение "вагнеровцев" к руководителю генштаба. Мол, в теплом кабинете не очень хорошо слышно о "проблемах передовой".

Что бы то ни было, но это яркая демонстрация того, что внутри России напряжение только растет. И скоро оно дойдет до точки кипения, когда начнется агрессивное разделение сфер влияния, а также присваивание себе каких-либо достижений на фронте. Хотя, Пригожин и первым и вторым занимается вот уже много месяцев.