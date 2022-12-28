Напередодні наші військові виклали відео. На ньому можна побачити наслідки чергової атаки "вагнерівців". Вона стала невдалою для кількох десятків бійців, які поповнили статистику втрат ворога.
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Ліквідовані десятки навколо
Результатами успішної роботи поділилися військовослужбовці з 54 ОМБр, батальйону К-2. Вони й показали у мережі, що залишилося від "вагнерівців", котрі йшли в атаку.
Ось купа валяється. І навколо вони пачками лежать, може, людей 50 – 60. Вони всюди тут, наче проліски,
– каже захисник України.
Наші військові ліквідували "вагнерівців", які рвалися в атаку: відео 18+
Деяким "вагнерівцям" щастить більше
Так, напередодні тенісист Сергій Стаховський, котрий зараз обороняє Україну, розповів про здобутки на полі бою. Він разом зі своїми побратимами взяв у полон "сет вагнерівців". Принаймні так пожартував сам спортсмен.
Користувачі мережі зауважили, що у двох окупантів на очах була стрічка з написом "Акція". Тож вони пожартували, що береш у полон одного російського загарбника, а ще двоє йдуть у подарунок.
Тим часом самі "вагнерівці" бідкаються на військове керівництво. Вони вирішили наїхати на начальника генштабу Росії Герасімова. Мовляв, через його недбалість в окупантів відсутні снаряди.
Вони абсолютно не добирали слова, обкладаючи його десятиповерховими. Адже, переконані "вагнерівці", через таких як Герасімов, гинуть інші бійці з їхнього угруповання.
Пригожин своїх підтримав. А це чергова демонстрація того, що всередині російського війська таки розкол. Він ще й спростував чутки, які поширювали російські пропагандисти. У Кремлі ж не могли повірити почутому, тож у всьому звинуватили "українських націоналістів".
Але "кухар Путіна" підкреслив, що це саме його бійці публічно принизили Герасімова. Водночас він доповнив звернення "вагнерівців" до керівника генштабу. Мовляв, у теплому кабінеті не дуже добре чути про "проблеми передової".
Що б там не було, але це яскрава демонстрація того, що всередині Росії напруга лише зростає. І скоро вона дійде до точки кипіння, коли почнеться агресивний поділ сфер впливу, а також присвоювання собі бодай якихось здобутків на фронті. Хоча, Пригожин і першим, і другим займається ось уже багато місяців.