Напередодні наші військові виклали відео. На ньому можна побачити наслідки чергової атаки "вагнерівців". Вона стала невдалою для кількох десятків бійців, які поповнили статистику втрат ворога.

Читайте також 2022 – згадати все: як ми встояли та пережили найважчий рік в історії сучасної України

Ліквідовані десятки навколо

Результатами успішної роботи поділилися військовослужбовці з 54 ОМБр, батальйону К-2. Вони й показали у мережі, що залишилося від "вагнерівців", котрі йшли в атаку.

Ось купа валяється. І навколо вони пачками лежать, може, людей 50 – 60. Вони всюди тут, наче проліски,

– каже захисник України.

Наші військові ліквідували "вагнерівців", які рвалися в атаку: відео 18+

Деяким "вагнерівцям" щастить більше

Так, напередодні тенісист Сергій Стаховський, котрий зараз обороняє Україну, розповів про здобутки на полі бою. Він разом зі своїми побратимами взяв у полон "сет вагнерівців". Принаймні так пожартував сам спортсмен.

Користувачі мережі зауважили, що у двох окупантів на очах була стрічка з написом "Акція". Тож вони пожартували, що береш у полон одного російського загарбника, а ще двоє йдуть у подарунок.

Тим часом самі "вагнерівці" бідкаються на військове керівництво. Вони вирішили наїхати на начальника генштабу Росії Герасімова. Мовляв, через його недбалість в окупантів відсутні снаряди.

Вони абсолютно не добирали слова, обкладаючи його десятиповерховими. Адже, переконані "вагнерівці", через таких як Герасімов, гинуть інші бійці з їхнього угруповання.

Пригожин своїх підтримав. А це чергова демонстрація того, що всередині російського війська таки розкол. Він ще й спростував чутки, які поширювали російські пропагандисти. У Кремлі ж не могли повірити почутому, тож у всьому звинуватили "українських націоналістів".

Але "кухар Путіна" підкреслив, що це саме його бійці публічно принизили Герасімова. Водночас він доповнив звернення "вагнерівців" до керівника генштабу. Мовляв, у теплому кабінеті не дуже добре чути про "проблеми передової".

Що б там не було, але це яскрава демонстрація того, що всередині Росії напруга лише зростає. І скоро вона дійде до точки кипіння, коли почнеться агресивний поділ сфер впливу, а також присвоювання собі бодай якихось здобутків на фронті. Хоча, Пригожин і першим, і другим займається ось уже багато місяців.