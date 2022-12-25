Недавно теннисист в своих социальных сетях похвастался трофеями. Стаховский опубликовал фото захваченных в плен вагнеровцев.

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В ЧВК "Вагнера" проходила акция

На фото видно, что у двух пленников глаза перемотаны желтой лентой с надписью "акция". Следовательно, в комментариях подписчики начали шутить, что спортсмен захватил одного оккупанта в плен, а двух других взяли по акции.

Кроме того, Стаховский намекнул, что его подразделение захватило в плен "целый сет" вагнеровцев.

Захвачены в плен вагнеровцы / Фото Сергей Стаховский

Справочно. Сергею Стаховскому 36 лет. Он победитель восьми турниров ATP; финалист юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде. За карьеру заработал 5,4 миллиона долларов призовых.

Напомним, что Стаховский присоединился к "охоте" на террориста Игоря Гиркина (Стрелкова). Спортсмен выделит из своих сбережений 10 тысяч долларов тому, кто пленит боевика.

Потери оккупантов по состоянию на 25 декабря

Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 620 российских воинов.

Кроме того, за сутки россияне потеряли: