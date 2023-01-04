Про те, що Пригожин став "крутішим" за Кадирова в Росії, в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Кадиров останнім часом "скис".

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Співрозмовник наголошує, що Рамзан Кадиров "зблід" і відійшов на другий план. Натомість Євгеній Пригожин, попри кримінальну сутність і бандитський гонор, "набрав очки".

Дуже багато. Я думаю, що й у самого Путіна. Він продовжує їх набирати. Мені здається, що зараз з цієї абсолютно не солодкої парочки він має вигляд головної дійової особи,

– переконаний Геннадій Гудков.

Він вважає, що Євгеній Пригожин нині має значно більшу підтримку особисто від Путіна, ніж Кадиров. Мабуть, справа в тім, що останній нині має менше значення для Владіміра Путіна.

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"Тобто, коли важливішою була ситуація на Кавказі, то був Кадиров дуже важливий. А зараз, коли ключове питання – це битва за долю Путіна в Україні, то Пригожин тут грає значно важливішу роль, ніж Кадиров", – пояснив російський опозиційний політик.

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