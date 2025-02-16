Нова команда Дональда Трампа створює певний хаос своїми заявами, зокрема тими, які стосуються Владіміра Путіна. Таку думку 24 Каналу висловив експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, зауваживши, що є надія у створенні правильної позиції від США.

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Про що свідчить відсутність реакції США на удар по ЧАЕС

Експерт з національної безпеки зауважив, що росіяни завжди зневажливо ставились до енергетики України. Так, ракети літали над реакторами Хмельницької АЕС, Росія тримає під контролем Запорізьку АЕС, а вже 14 лютого влучила в об'єкт укриття ЧАЕС.

Це був свідомий удар російських загарбників. Для чого? 14 числа відбувався перший насичений день Мюнхенської безпекової конференції і росіяни за "найкращими традиціями" хотіли продемонструвати свій хижацький характер,

– наголосив він.

Варченко зазначив, що Європа усвідомлює усі загрози від Кремля і дивиться на Росію як на божевільну країну з "ядерною палицею". Тим часом команда Трампа зараз створює напружену атмосферу, маючи "строкатий" характер. Не всі люди з адміністрації США мали досвід державного управління.

Я сподіваюсь, що вони керуються благородною метою, що в цьому хаосі їм вдасться "виварити щось путнє" в інтересах США та всього світу,

– сказав експерт з національної безпеки.

Варченко додав, що найгірше у риториці США зараз – "приязнь" до Путіна, з яким Трамп планує домовитись. Через це США "не помітили" удар по ЧАЕС.

До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко висловив думку про те, що Росії не варто очікувати приємних дій з боку Трампа.

Для прикладу, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.