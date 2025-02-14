Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Ді Венса для The Wall Street Journal.

Читайте також Трамп дав номер Зеленському для прямого контакту: Axios публікує деталі розмови президентів

Якою буде мирна угода щодо України

Джей Ді Венс прокоментував можливу угоду через кілька годин після того, як Дональд Трамп заявив, що розпочне переговори з Владіміром Путіним про припинення війни в Україні.

Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей,

– сказав він.

За словами Ді Венса, президент США не піде на угоду "з шорами на очах", натомість він скаже: "Усі питання на столі, давайте укладемо угоду".

Водночас віцепрезидент США додав, що Трамп може змінити свою думку залежно від того, як розгортатимуться переговори.

Президент Трамп міг би сказати: дивіться, ми не хочемо цього, нам це може не подобатися, але ми готові повернути це на обговорення, якщо росіяни не будуть хорошими партнерами в переговорах, або є речі, які є дуже важливими для українців, і ми можемо захотіти зняти з обговорення,

– пояснив Джей Ді Венс.

До слова, у цьому інтерв'ю віцепрезидент США також заявив, що він вважає цілком можливим варіант відправки до України американських військ. За його словами, Вашингтон піде на такий крок, якщо Росія відмовиться від "справедливої" угоди.