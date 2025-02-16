Новая команда Дональда Трампа создает определенный хаос своими заявлениями, в частности теми, которые касаются Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, отметив, что есть надежда в создании правильной позиции от США.

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О чем свидетельствует отсутствие реакции США на удар по ЧАЭС

Эксперт по национальной безопасности отметил, что россияне всегда пренебрежительно относились к энергетике Украины. Так, ракеты летали над реакторами Хмельницкой АЭС, Россия держит под контролем Запорожскую АЭС, а уже 14 февраля попала в объект укрытия ЧАЭС.

Это был сознательный удар российских захватчиков. Для чего? 14 числа проходил первый насыщенный день Мюнхенской конференции по безопасности и россияне по "лучшим традициям" хотели продемонстрировать свой хищнический характер,

– подчеркнул он.

Варченко отметил, что Европа осознает все угрозы от Кремля и смотрит на Россию как на сумасшедшую страну с "ядерной палкой". Между тем команда Трампа сейчас создаёт напряжённую атмосферу, имея "пестрый" характер. Не все люди из администрации США имели опыт государственного управления.

Я надеюсь, что они руководствуются благородной целью, что в этом хаосе им удастся "выварить что-то путное" в интересах США и всего мира,

– сказал эксперт по национальной безопасности.

Варченко добавил, что хуже всего в риторике США сейчас – "приязнь" к Путину, с которым Трамп планирует договориться. Поэтому США "не заметили" удар по ЧАЭС.

Кстати, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко высказал мнение о том, что России не стоит ожидать приятных действий со стороны Трампа.

Для примера, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут разворачиваться переговоры.