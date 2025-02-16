Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что президент США и его администрация очень не предсказуемы в своих высказываниях и действиях. Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение об окончании войны России против Украины "шокирует многих людей". Однако Трамп может изменить свое мнение в зависимости от того, как будут проходить переговоры.

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Имеют высокий уровень непредсказуемости

Президент США еще во время своей предвыборной кампании называл в качестве инструмента давление на Россию обвал цен на нефть, что скажется на экономике страны-агрессора. Сейчас Трамп пытается реализовать свое обещание. С этим он обращается к странам ОПЕК+, однако пока, по мнению оппозиционного журналиста, это у него не очень получается.

Слухи о том, что Трамп – "марионетка" Путина несколько преувеличены. Он преследует американские интересы. России не стоит ждать очень приятных вещей от Трампа,

– заметил он.

Однако очевидно, что Трамп будет давить на Россию. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью заявил, если в переговорах что-то пойдет не так, то США могут ввести войска в Украину.

Это новые слова, которые никто не ожидал услышать, тем более от Вэнса, ведь он был главным противником Украины. Поэтому новая администрация Белого дома еще может сделать много сюрпризов, она имеет высокий уровень непредсказуемости,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

В то же время Трамп ранее отмечал, что американских войск в Украине не будет. А Вэнс сказал, если что – введем. Все это характеризует и президента США, и членов его команды. Поэтому, по мнению оппозиционера, на их слова надо обращать внимания, но и не придавать им сакрального значения.

Напомним, что в публикации издания The Wall Street Journal отмечалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью сказал о возможности ввести против Москвы санкции и, вероятно, отправить американских военных в Украину. Это может произойти, если Путин откажется заключать соглашение, гарантирующее безопасность Киева.

Однако позже вице-президент опроверг эти слова, которые были неправильно трактованы. Он отметил, что "американские войска никогда не должны подвергаться опасности, если это не способствует американским интересам и безопасности".