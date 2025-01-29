Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммед Фараджахал, отметив, что у саудитов есть 3 основных требования, которые им важно, чтобы выполнили в США. Есть вероятность, что в Саудовской Аравии готовы к договорённостям с Трампом, однако никто не знает пойдет ли новоизбранный президент на это.

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Требования Саудовской Аравии

Мохаммед Фараджахал назвал важные для саудитов вопросы, которые могут повлиять на снижение цен на нефть в мире.

Первый – договор о военной безопасности. Говорится о похожем формате, который, существует между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей.

Саудовская Аравия хочет получить официальные гарантии от Конгресса. Если Иран объявит войну, то американские войска должны будут присоединиться к противостоянию за саудитов,

– сказал эксперт по украинско-арабским отношениям.

Второе – легальная ядерная программа.

По словам Фараджахала, в Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что не хотят обращаться к Китаю или России, чтобы незаконно получить это право.

Третье – саудиты стремятся получить определенные виды вооружения для защиты, например, современные ПВО.

Если Саудовская Аравия получает все необходимое, то, конечно, станет союзником Запада, ведь нет значительной симпатии к России. Саудиты понимают, что они могут присоединиться к противостоянию россиянам для завершения войны,

– высказался Мохаммед Фараджахал.

По его словам, в Саудовской Аравии готовы пойти на встречу США, чтобы там добились своей цели – ослабления России и завершения войны в Украине. Однако пока неизвестно, удастся ли Дональду Трампу убедить Конгресс, чтобы была возможность выполнить требования саудитов.

Обратите внимание! Эксперт-международник Евгений Добряк считает, что первый зарубежный визит Дональда Трампа состоится в Саудовскую Аравию. Это может повлиять на снижение цен на нефть и способность России финансировать войну против Украины.

Ослабление российского нефтяного рынка

Эксперт по украинско-арабским отношениям подчеркнул, если нефть Саудовской Аравии заменит российскую, то у страны-агрессора не останется основных клиентов.

Индии и Китаю будет намного проще легально покупать нефть по выгодным ценам у саудитов, чем подсанкционную продукцию у россиян.

Это не сразу повлияет на свержение России, но станет предупреждением для Владимира Путина, чтобы тот или пошел на адекватные условия по переговорам с Украиной, или это станет началом краха его страны,

– отметил Мохаммед Фараджахал.