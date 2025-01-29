Про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин Мохаммед Фараджахал, зазначивши, що у саудитів є 3 основні вимоги, які їм важливо, щоб виконали у США. Є ймовірність, що у Саудівській Аравії готові до домовленостей із Трампом, проте ніхто не знає чи новообраний президент піде на це.

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Вимоги Саудівської Аравії

Мохаммед Фараджахал назвав важливі для саудитів питання, які можуть вплинути на зниження цін на нафту у світі.

Перше – договір про військову безпеку. Мовиться про схожий формат, який, існує між Сполученими Штатами Америки та Південною Кореєю.

Саудівська Аравія хоче отримати офіційні гарантії від Конгресу. Якщо Іран оголосить війну, то американські війська повинні будуть долучитись до протистояння за саудитів,

– сказав експерт з українсько-арабських відносин.

Друге – легальна ядерна програма.

За словами Фараджахала, у Саудівській Аравії неодноразово заявляли, що не хочуть звертатись до Китаю чи Росії, щоб незаконно отримати це право.

Третє – саудити прагнуть отримати певні види озброєння для захисту, наприклад, сучасні ППО.

Якщо Саудівська Аравія отримує все необхідне, то, звісно, стане союзником Заходу, адже немає значної симпатії до Росії. Саудити розуміють, що вони можуть долучитись до протистояння росіянам для завершення війни,

– висловився Мохаммед Фараджахал.

За його словами, у Саудівській Аравії готові піти на зустріч США, щоб там домоглися своєї мети – послаблення Росії та завершення війни в Україні. Проте поки невідомо, чи Дональду Трампу вдасться переконати Конгрес, щоб була можливість виконати вимоги саудитів.

Зверніть увагу! Експерт-міжнародник Євген Добряк вважає, що перший закордонний візит Дональда Трампа відбудеться до Саудівської Аравії. Це може вплинути на зниження цін на нафту та здатність Росії фінансувати війну проти України.

Послаблення російського нафтового ринку

Експерт з українсько-арабських відносин підкреслив, якщо нафта Саудівської Аравії замінить російську, то у країни-агресорки не залишиться основних клієнтів.

Індії та Китаю буде набагато простіше легально купляти нафту за вигідними цінами у саудитів, ніж підсанкційну продукцію у росіян.

Це не одразу вплине на повалення Росії, але стане попередженням для Владіміра Путіна, щоб той або пішов на адекватні умови щодо перемовин з Україною, або це стане початком краху його країни,

– зауважив Мохаммед Фараджахал.