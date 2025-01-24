Ціни на нафту – відповідь Саудівської Аравії

Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім зазначив, що королівство зосереджене на довгостроковій стабільності нафтового ринку, а не на короткострокових цінових змінах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наша мета – гарантувати достатню пропозицію для зростаючого попиту, особливо з боку США та новітніх технологій, таких як штучний інтелект,

– зазначив Алібрагім.

Він також нагадав про намір Саудівської Аравії значно розширити інвестиції та торгівлю зі США. За словами Алібрагіма, королівство планує протягом найближчих чотирьох років вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток відносин зі Сполученими Штатами, включно з інвестиціями та закупівлями у державному й приватному секторах.

Vision 2030 і партнерство зі США

Vision 2030 – це амбітна програма реформ, спрямована на зменшення залежності Саудівської Аравії від нафти, створення робочих місць і розвиток нових галузей економіки.

Як підкреслив Алібрагім, тарифи можуть бути використані як тимчасовий економічний інструмент для створення конкурентного середовища, що сприяє розвитку місцевих галузей.

Зауважте! Саудівська Аравія, за його словами, прагне підтримувати стабільне та довгострокове партнерство зі США, базуючись на спільних інтересах і міцних відносинах.