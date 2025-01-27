Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Євген Добряк, зазначивши, що для республіканців Саудівська Аравія має велике значення. Зважаючи на нестабільні події у світі, Трампу потрібен такий козир, щоб вплинути на Владіміра Путіна, аби той зупинив війну чи перестав її фінансувати.

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Значення Саудівської Аравії для Трампа

На думку Євгена Добряка, одним із головних механізмів тиску на Росію для завершення війни в Україні – є зниження цін на нафту. Цього можна досягти, якщо у США домовляться із Саудівською Аравією та її партнерами по Перській затоці.

Обвал нафтового ринку обмежить доступ Росії до фінансових ресурсів та не дасть окупантам можливість агресивних дій щодо країн-сусідів, зокрема і до України,

– сказав він.

Така політика Трампа може сприяти тому, що до російського бюджету потраплятиме менше грошей з продажу нафти. Це знизить можливість країни-агресорки вести війну.

Ймовірно, це підштовхне до того, що Путін буде готовий піти на певні перемовини, які базуватимуться на справедливому мирі.

Цікаво, Саудівська Аравія планує інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років, заявив кронпринц Мухаммед бін Салман під час розмови з Дональдом Трампом. Інвестиції можуть торкнутися оборонної індустрії, оскільки королівство залежить від американських зброї та оборонних систем. Білий дім поки що не оприлюднив деталей цієї розмови.