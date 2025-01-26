Про це повідомляє CNN, передає 24 Канал. Президент США обирає між Великою Британією та Саудівською Аравією.

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Куди планує навідатися Трамп

Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Великобританія. Традиційно це була Великобританія. Але минулого разу я їздив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову,

– сказав він журналістам у суботу на борту літака Air Force One.

До слова, першим закордонним візитом Трампа на посаді президента США в 2017 році був Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії. Це сталося в межах 9-денного турне по 5 країнах Близького Сходу і Європи.