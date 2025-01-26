Об этом сообщает CNN, передает 24 Канал. Президент США выбирает между Великобританией и Судовской Аравией.

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Куда планирует наведаться Трамп

Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова,

– сказал он журналистам в субботу на борту самолета Air Force One.

К слову, первым зарубежным визитом Трампа на посту президента США в 2017 году был Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии. Это произошло в рамках 9-дневного турне по 5 странам Ближнего Востока и Европы.