Таку думку 24 Каналу висловив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що російського диктатора може залякати лише одне – постачання в Україну певного виду озброєння. Через це країна-агресорка буде змушена шукати шляхи до переговорного столу.

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Яке озброєння примусить Росію до переговорів

За словами політолога, Трамп до певного часу був переконаний, що зможе завершити російську війну проти України дуже швидко та домогтися укладення мирної угоди. Російські агенти в США та Європі довгий час просували пропагандистську інформацію про те, що Росія нібито готова заморозити війну, але Україна "проти" цього.

"Це робили для того, щоб представити Росію миролюбною країною та залишити Україну без допомоги. Однак коли Трамп прийшов до влади, він переконався, що все навпаки – Зеленський готовий до перемовин та компромісів, але не Путін", – зауважив Ейдман.

Тим часом президент США намагався пригрозити країні-агресорці підняттям тарифів на експортні товари, але це, на думку політолога, не є дієвим методом тиску на Росію. Натомість Трамп має інший ефективний спосіб примусу Росії до переговорів.

Мовиться про допомогу Україні сучасним американським озброєнням, наприклад, далекобійними ракетами. Це був би справді серйозний удар, Путін цього злякається. Завдяки цій зброї Україна теоретично могла б дістати до Путіна, а він боїться за своє життя,

– наголосив він.

Ейдман додав, що Путін більше не хоче ховатись в бункері, в цьому не зацікавлені й інші особи Кремля. Тому через страх за своє життя російський диктатор заявив, що нібито готовий до переговорів із Трампом щодо України, але декрет Зеленського про заборону діалогу з Росією робить їх нелегітимними.

До речі, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на слова диктатора, повідомивши, що Кремль хоче просунути ідею переговорів на двох умовах – вирішити долю Європи без Європи і говорити про Україну без України.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що Росія перебудовує економіку та готується до продовження війни у 2025 році. Тому публікації, що з Путіним можна буде швидко домовитися, лише розслабляють людей.