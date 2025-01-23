Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Путін накопичив ресурси для війни. Тому попри всі його заяви, він може продовжувати бойові дії ще цілий 2025 рік.

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Чи готується Путін до миру

Скоріш за все, упродовж всього 2025 року очільник Кремля намагатиметься "виторгувати" для себе якісь позиції. Особливо, зважаючи на те, що до влади у Сполучених Штатах прийшла нова адміністрація. Разом з цим він продовжуватиме війну.

Російський ВПК не зупиняється, окупанти продовжують перебудовувати економіку. Це стає дедалі важче робити в умовах санкцій. Ба більше, Дональд Трамп заявив про можливе посилення обмежень та дав наказ почати видобуток нафти.

Росія намагається вести воєнну економіку й це залишається пріоритетом для Путіна. Він хоче воювати далі, тому публікації, що з ним можна буде швидко домовитися, лише розслабляють людей,

– зауважив Андрій Коваленко.

Якби все було так легко, то президент США не робив би таких жорстких заяв одразу після інавгурації. Тому, очевидно, що всі готуються до складних процесів, які супроводжуватимуться жорсткими діями проти Росії.

"Вважаю це правильно, але будь-які жорсткі дії означають, що Росія не бачить іншого сценарію, окрім як продовжувати війну. Це, звісно, самогубство для них", – додав керівник ЦПД.

Як можуть розвиватися події далі

Один зі сценаріїв передбачає, що Путін намагатиметься максимально затягнути час. Упродовж усієї своєї історії Росія завжди так робила. Будь-які затримки країна-агресорка використає для накопичення ресурсів і посилення армії. Важливо це розуміти й не дати Путіну так зробити.

Ще один сценарій залежить від поведінки Китаю. Дональд Трамп закликав Пекін втрутитися в ситуацію і використати свої важелі впливу. У нього та Сі Цзіньпіна була тривала розмова, під час якої, ймовірно, все обговорювали.

Китай пам'ятає першу каденцію Дональда Трампа і достатньо жорсткі економічні обмеження, які призвели до кризи у 2020 році. Зараз Пекін не налаштований на конфлікт зі Сполученими Штатами, хоч і вважає їх головним геополітичним конкурентом,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Тому Китай може піти на певні кроки, щоб вплинути на Росію. Але країна-агресорка потрібна Сі Цзіньпіну, щоб тиснути на Європу та послаблювати Захід. Конструкція їхніх взаємин дуже складна.

Головна мета Путіна – знищення України та української державності. Вона нікуди не зникла. Отже, потрібно нарощувати сили, армію, завдавати ударів по російських НПЗ і виснажувати Росію на полі бою. Також важлива єдність наших союзників та посилення санкцій особливо на нафту.