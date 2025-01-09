Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на слова Пєскова на брифінгу, які цитують російські ЗМІ.

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Чи чекає Путін зустрічі з Трампом

За словами прессекретаря, Путін неодноразово говорив про свою готовність до діалогу, ба більше, про його необхідність.

У разі, якщо після вступу на посаду політична воля (Трампа – 24 Канал) до відновлення контактів на найвищому рівні збережеться, то, звісно, президент Путін буде це тільки вітати,

– сказав Пєсков.

Проте поки запитів про контакти від команди майбутнього президента США не було, стверджує речник.

До слова, раніше Пєскова просили прокоментувати заяву депутата із Німеччини щодо можливості зустрічі Путіна та Трампа у найближчому майбутньому. Прессекретар відповів, що подібних намірів немає.

Упродовж останнього часу Трамп зробив багато неоднозначних заяв. За словами голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, деякі з них можна вважати "реверансами" до Путіна. Заяви американського президента про Канаду, Гренландію чи Панамський канал відвертають увагу публіки від завершення війни в України.