Про це 24 Каналу розповів голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Дональд Трамп завжди намагається швидко реалізувати власні плани. Але є питання щодо того, що саме він взагалі буде робити.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Про що свідчать заяви Трампа

Як наголосила Романова, Трамп вже зробив багато незрозумілих заяв, які відвертають увагу публіки від завершення війни в України. Серед них – заява Трампа про Канаду, Гренландію чи про Панамський канал. Були навіть його слова про перейменування Мексиканської затоки.

Також під час нещодавньої пресконференції Трамп обговорював і питання війни в Україні. Він зробив кілька реверансів в бік Путіна. Особливо тоді, коли почав говорити про "почуття Росії" щодо вступу України до НАТО.

Мені здається, що Трамп готується до зустрічі з Путіним. Якщо контакт із Зеленським у нього вже є, то з Путіним він ще має налагодити відносини. Раніше були заяви, що Трамп дістане Путіна "під куполами". Тепер треба якось міксувати,

– вважає Романова.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю з подкастером Лексом Фрідманом. Воно було спрямоване саме на протрампівську аудиторію у США. І це дало свій ефект.